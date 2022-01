Ómicron es más contagiosa pero… que no nos metan miedo: AMLO

Aunque evitó hablar de una cuarta ola en México por Covid-19, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador que existe un incremento de contagios sobre todo en tres entidades del país. En la mañanera el Primer Mandatario comentó que será este miércoles cuando se detalle, sin embargo, enfatizó que, el aumento de casos no ha significado un riesgo en la capacidad hospitalaria.

"Yo no diría eso, hay que esperarnos porque lo que estamos viendo es que no tenemos hospitalizaciones, hay un aumento muy poco de hospitalizaciones y de todos los estados, sólo tres tienen aumento de contagios, no necesariamente de hospitalización en el país, hasta anoche, uno es la Ciudad de México".

López Obrador también habló de los síntomas de Ómicron dijo que a pesar de que esta nueva variante es muy contagiosa no ha aumentado el número de fallecimientos en nuestro país.

"También esta nueva variante es en efecto muy contagiosa pero afortunadamente no está demandando de hospitalización ni tenemos casos, y eso es lo más importante, de incremento de fallecimientos, o sea que la gente sepa esto, seguir cuidándonos, pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo".

Desde Palacio Nacional el presidente señaló que mientras avanza la vacunación de las personas de la tercera edad, ya el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán ya dio el 'visto bueno' a la píldora de Pfizer contra el Coronavirus por lo que se analizará su posible adquisición.

"Como todos los lunes, nos reunimos y se habló sobre este medicamento de Pfizer y el doctor Reyes Terán dio su opinión favorable para que se haga su evaluación y de ser posible se adquiera, se habló de este medicamento, pero son los responsables de salud los que deciden sobre estas adquisiciones".

Cuestionado si también se tiene pensado comprar la vacuna cubana Abdalá autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, comentó que por ahora sólo se analizó su efectividad y posteriormente se podría tener comunicación con dicha nación mientras tanto el López Obrador lamentó las críticas que se ha dado por el aval de Cofepris.

"Llegué a leer un Twitter que decía, prefiero inyectarme ácido muriático que vacunarme con esta vacuna... tuvo procesos de investigación serios, realizados en cuba que tienen además calidad en lo que se relaciona con la medicina, además nuestros laboratorios, el Cofepris es una institución que está dirigida por científicos serios, responsables, fueron los que emiten esta autorización".

El jefe del ejecutivo federal aseguró que el Gobierno de México tiene vacunas pagadas hasta el mes de julio, por lo que garantizó que toda la población que lo requiera recibirá la dosis de refuerzo contra el COVID.

"Informarle al pueblo de México que tenemos vacunas pagadas hasta el mes de julio de este año, todo lo que se requiere para el refuerzo, sólo con Covax, son 50 millones de dosis que ya pagamos... nada más para que la gente tenga tranquilidad que el que quiera vacunarse hay vacuna, 160 millones de dólares de adelanto, cuando terminemos con el reforzamiento de adultos mayores que ya se está avanzando vamos a reforzar de 50 a 60".

Mientras tanto, al insistir que tanto la variante Ómicron, como todos los casos de Covid, en menores de edad es poco dañino, Jorge Alcocer habló de los síntomas de la variante Ómicron que dijo, puede explicar las causas del incremento en los consultorios médicos despertando suspicacia a las cifras que reporta el sistema de salud diariamente.

"Estas infecciones con esta variante no dan una fiebre tan marcada como el otro, no da molestia en la garganta como también es notorio, no quiere decir que es no tenga esto o quien lo tenga ya es diagnóstica no es orientador, dado que la gripa más mucosidades, molestia por aquí y tos, pero tos diferente no es tos seca, son detalles que los médicos deben considerar porque como dije al principio hay acciones de las alergias, hay acciones clínicas, médicas, enfermedades de otras bacterias, el frío como tal".

Insistió que la vacuna contra Covid-19 puede ser menos dañino aún con las personas vacunadas.

"Este virus parece que está siendo claramente demostrado, ahí sí, se encontró que se encontró el virus con el efecto de la vacuna y que al encontrar a los vacunados como dice la canción, pues mandó el comandante y llamó a parar y por aquí no es y entonces está buscando cómo adaptarse dentro del ecosistema y la propuesta, hipótesis todavía es que en los siguiente meses el virus como tal, no las variantes... podría ser que el virus se quedara tranquilo como los otros SARS que están en una condición de aletargamiento porque ya cumplieron esa fase".

Por cierto, que en esta conferencia el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, no estuvo presente ya que de acuerdo al presidente López Obrador, tiene un cuadro de catarro.

"Se siente un poco mal y queremos que descanse y que este bien... no es nada grave, es una gripa...

-Ómicron?

- No, no (ríe) es catarro, tos ya después se va a saber qué tiene, pero para que no haya especulaciones, pero de todas formas las va a haber porque sería muy aburrida la vida, no?"

Lo calificó como un funcionario de primer orden que ha ayudado muchísimo.