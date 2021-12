El invento de un niño de 13 años estará presente en CES 2022

Después de una exitosa visita al programa Shark Tank y con la idea de Franco Canseco, un niño de 13 años, los mexicanos de Neutónica, SAPI, llevarán CES 2022, la feria que se desarrollará en Las Vegas, Nevada del 5 al 8 de enero, una solución única para dormir: Banda Neutónica. Este producto promueve las condiciones ideales para un inicio natural del sueño en menos de 20 minutos con solo 3 semanas de uso diario, siendo este un producto único en el mercado por su tecnología patentada de 4 elementos, misma que ha sido elogiada por clínicas del sueño en México y España.

¿Cómo funciona la Banda Neutónica?

Esta se coloca alrededor de la cabeza y los ojos, facilitando a las personas de cualquier edad a conciliar el sueño y dormir mejor. Su sencillo diseño permite que la persona se relaje y duerma en menos de 20 minutos con solo presionar un botón. Esto permite que usuarios de todo tipo de edades aprendan cómo funciona y se beneficien de ella.

“Desarrollamos Banda Neutónica pensando en el usuario con privación crónica de sueño, que ya no tiene que preocuparse por usar aplicaciones, analizar datos o recibir retroalimentación de otros lugares; solo tienes que ponerte la banda, presionar un botón y empezar a relajarte”, dijo el Dr. Eduardo De la Vega, director científico de Neutónica, responsable del desarrollo científico y la validez del dispositivo.

Esta banda busca funcionar de forma imperceptible, permitiendo al usuario relajarse en cualquier situación durante el día y así reeducar sus hábitos de sueño. El principal objetivo de los cuatro elementos es crear un entorno que promueva los ritmos naturales del sueño en el cerebro. Con un campo magnético de frecuencia extremadamente baja (ELF) en la parte superior del lóbulo occipital del cerebro, estos ritmos son promovidos por la proximidad del campo. También cuenta con 6 pistas de audio que se crearon en 8 Hz (ELF) y múltiplos de 8 que estimulan la corteza auditiva en exactamente los mismos patrones. A su vez la máscara de oscuridad está diseñada para mantener los ojos del usuario cerrados y los cristales de cuarzo de turmalina negra conforman la totalidad del invento.

La música de la Banda Neutónica

Las pistas que incluye fueron creadas para este propósito con músicos y científicos expecializados. No solo son relajantes, sino que la afinación, ritmos, cadencia, intros y volúmenes son precisos para este fin. Los sonidos con esta banda se emiten a una cámara de proyección acústica que proyecta el sonido en el volumen exacto al canal auditivo externo del usuario, evitando que las personas alrededor noten el funcionamiento. Esto también mantiene los oídos del usuario despejados, para que puedan escuchar lo que sucede a su alrededor, ya sea un despertador, alguien en la puerta o un perro pidiendo comida.

“La experiencia del usuario está en el corazón del desarrollo de Banda Neutónica. También diseñamos la banda para adaptarse a todos los tamaños de cabeza, desde niños hasta adultos, sin comprometer el sonido. Esto requirió gran ingeniería electrónica, industrial y textil para que fuera funcional y cómodo, pero el resultado es grandioso”, afirmó el doctor Eduardo hablando del diseño cuadrafónico. La batería puede durar hasta dos semanas de uso diario.

“Lograr el sueño de ayudar a la gente a dormir mejor cuando yo no podía hacerlo ha sido posible gracias a mi idea y es un sueño hecho realidad”, dijo Franco Canseco, el inventor, ahora de 13 años. Para él, trabajar en el desarrollo del producto durante una pandemia ha cambiado la vida de muchas maneras, pero el verdadero desafío estaba en los detalles. Al no poder viajar a China, donde la banda se fabrica en una de las empresas más grandes en electrónica relacionada con la salud, AML Holdings Inc, usar Zoom hizo posible la planeación y se revisaban prototipos enviados por correo. “Simplemente lo hicimos y los ingenieros en China lo entendieron a la perfección”, dijo Franco.

La Banda Neutónica se puede utilizar para ayudar a las personas a dormir más rápido, volver a dormirse a media noche, relajarse durante el día, promover una siesta durante el día, meditar o incluso entrenar su frecuencia respiratoria con una de las seis pistas diseñadas para disminuir su ritmo respiratorio y lograr 5 respiraciones por minuto, muy por debajo de la frecuencia normal de 12-16. Este ejercicio está guiado por el audio en sí, lo que le permite lograr los beneficios para la salud del entrenamiento en respiración, reduciendo por completo el resto de sus funciones corporales.

No te pierdas nuestra cobertura de CES 2022 ya que tendremos más detalles al respecto de este gadget de creación mexicana.