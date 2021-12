Felicita AMLO a los mexicanos, llama a la armonía y perdón en Navidad

Con un llamado a la armonía, amor, perdón y reconciliación, comenzó el presidente Andrés Manuel López Obrador la última mañanera de la semana, en la que deseó feliz Navidad a todos los mexicanos.

Alejado del llamado a los cuidados por la pandemia, desde Palacio Nacional se pronunció porque en estas fechas no existan frustraciones ni sufrimiento.

“Mucho amor, mucha felicidad que no haya sufrimientos y que no perdamos nunca la esperanza en vivir, en salir adelante, que no haya frustraciones, todo tiene remedio en la vida, todo y siempre hay seres humanos preocupados por otros seres humanos, nadie está solo y mucho menos en familia, siempre nos queremos, pues felicidades”.

Ya sentamos las bases para la transformación del país. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/L9uqwSCvJq — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 23, 2021

Aseguró que es momento de reencontrarse con la familia, amigos y seres queridos.

“Felicitación a todos los mexicanos, a todas las familia de nuestro país, a todas las personas para que esta Navidad sea de felicidad, de armonía, de reconciliación, de amor con nuestros seres queridos, también con nuestros amigos, con los que nos distanciamos pero que podemos reconciliarnos en estos tiempos, hay que saber perdonar o perdonarnos”.

Y es que recordó que con el paso del tiempo muchos se van distanciando por distintas circunstancias por lo que es momento de regresar y mantener la esperanza. El Jefe del Ejecutivo Federal se tomará tres días de descanso para retomar la tradicional conferencia, el próximo lunes.