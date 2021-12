El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, Ramírez acusó que senadores buscan, a través de un "truco", quitar la prohibición vigente a la importación de cigarros electrónicos y vapeadores, esto mediante cambios a una iniciativa de reforma a la Ley General para el Control del Tabaco.

Durante la tradicional conferencia matutina del Presidente López Obrador en Palacio Nacional, López-Gatell también denunció que un grupo de “cabilderos” de Phillip Morris International estuvieron rondando el Senado para decirlo con toda claridad, señaló el especialista.

“En esta iniciativa aparece la palabra ‘excepto’ para excluir a cigarrillos electrónicos, para que no sean prohibidos y sólo se prohíben vapeadores. Dos inconvenientes: productos dañinos más allá de ser de tabaco son muy dañinos. El segundo es de tipo comercial, al prohibir vapeadores y no los cigarros electrónicos se establece discriminación que sería repudiada por asuntos comerciales, es un truco, se pretende inducir litigio estratégico para que se quite la prohibición”, explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El funcionario federal mencionó que la iniciativa llegó al Senado como cámara revisora, luego de que la minuta fue aprobada por unanimidad en Cámara de Diputados. En ésta se establecen espacios 100 por ciento libres de humo y se regula de manera estricta la propaganda y patrocinio de estos productos.

Señaló que los cambios a la reforma de ley contienen un "truco" sobre la ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, en la tabla de fracciones arancelarias se enlista la fracción que corresponde a dispositivos de consumo de tabaco, vapeadores, vapeadores sin nicotina y cigarros electrónicos.

Por último mencionó que es el senador Juan Manuel Fócil Pérez, quien ha presentado la reserva.