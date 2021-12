Paciente proveniente de Sudáfrica estable: AMLO

Al afirmar que está por confirmarse el primer caso de Ómicron en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el paciente proveniente de Sudáfrica con síntomas de la variante se encuentra hospitalizado y estable.

Durante la mañanera el Primer Mandatario explicó que fue el propio paciente el que solicitó ser ingresado en un instituto privado de la Ciudad de México para que se le realicen los estudios necesarios, sin embargo, dijo es probable que Ómicron llegue a México.

"Y al parecer sí ya es la nueva variante, es la información que me dieron ayer y estaba por confirmarse porque se tenía esa preocupación, pero es muy probable que se presente esta nueva variante en el país ya se hizo notorio que hay afectados en Canadá, Estados Unidos y otras partes por eso es pandemia".

Insistió que la persona internada, se encuentra bien y aseguró, Ómicron no es más agresiva que otras variantes.

"No está grave, una de las cosas que tiene esta variante hasta ahora es que no es dañina, no tiene más peligrosidad que las otras variantes, hasta ahora, este paciente que está por saberse si tiene esta variante, este afectado, contagiado por esta variante, está bien, está estable no tiene problema".

Destacó que por ello el gobierno federal mantiene interés en avanzar con la vacunación ya que dijo que a pesar de que "algunos medios" digan lo contrario, sí ayuda contra todas las variantes por Coronavirus incluyendo a Ómicron.

"Eso no significa que es lo que hemos venido planteando, que haya más riesgos o que como se llegó a decir que era tan peligrosa esta nueva variante que no servía la vacuna, ya se ha ido aclarando que la vacuna sí protege de todas las variantes, por eso no debe de haber preocupación, mucho menos sensacionalismo de los medios, amarillismo para atemorizar sin elementos".

Reiteró su posición en contra de cerrar las fronteras a personas provenientes de Sudáfrica y aunque dijo que se ha dado una campaña para eso, gobiernos de naciones como Estados Unidos, al igual que él, han decidido tomar medidas sanitarias sin llegar a excesos que afecten actividades como el comercio y el turismo. Eso sí el jefe del Ejecutivo Federal señaló que existe el compromiso político de hablar con la verdad para evitar riesgos entre la población.