Destaca AMLO participación de empresarios en acuerdo por aumento salarial

Como lo anunciara este miércoles en su mensaje a la nación por tres años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró el consenso con el sector empresarial para lograr un incremento del 22% al salario mínimo para el 2022.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario recordó que fue difícil tener acuerdos a finales del año pasado cuando se atravesaba por la pandemia de Covid-19.

"Se volvió a un consenso, se regresó al acuerdo de las tres partes, en el 19 hubo consenso, en el 20 también, a finales del 18 hubo consenso, a finales del 19 también a finales del 20 no, no participó, no estuvo de acuerdo el sector empresarial pero ahora sí estuvo de acuerdo el sector empresarial de modo que hubo esta unidad de criterio, esta voluntad".

Nuevamente reconoció a los empresarios que decidieron no despedir a su personal a pesar de la crisis por el Coronavirus. Mientras tanto la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, detalló que con el incremento, se está logrando de forma general, una recuperación del 71% en el ingreso de las familias.

"El incremento será del 22% eso tanto para el salario mínimo general como para el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte... quiere decir que a partir del primero de enero el salario mínimo pasará de 141 pesos diarios a 172 pesos diarios, esto significa si lo vemos en términos mensuales, un incremento de 948 pesos adicionales en contraste al mes".

Refirió que en la frontera norte el aumento será de 213 pesos diarios a 260 que mensualmente significará mil 428 pesos adicionales con una recuperación del 60%. Con este cuarto incremento consecutivo destaco el avance de México en los salarios a nivel mundial.

"Este incremento va a beneficiar de manera directa a 6.3 millones de trabajadoras y trabajadores que ganan el salario mínimo, para darnos una idea este 6.3 millones de trabajadores representa el 30% de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el 2010 nos encontrábamos en la posición número 80, ahora para 2022 vamos a ascender 13 posiciones comparativamente para llegar a la posición 67".

Detalló que esto nos pone por encima de países como Colombia, Perú, Ucrania entre otros, teniéndose el poder de compra que México tenía en 1984 logrando adquirir con ello 10 kilos de tortilla.

El Jefe del Ejecutivo Federal destacó que este acuerdo se logró por unanimidad ente el sector empresarial, el obrero y de gobierno durante las reuniones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.