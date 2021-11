Senadora renuncia al PAN y acusa corrupción

La senadora Martha Márquez renunció a 18 años de militancia en el Partido Acción Nacional, al acusar que no hay democracia y si favoritismo para los amigos de Marko Cortés, presidente del partido.

También dimitió a los cargos que tenía en el Consejo Nacional, en el Consejo Estatal de Aguascalientes, en la Comisión de Doctrina y al grupo parlamentario en el Senado.

En un videomensaje difundido en sus redes sociales, la legisladora por Aguascalientes, explicó que fue lo que la obligó a renunciar a su militancia en Acción Nacional.

"Los principios de Acción Nacional dicen que se debería luchar por un México mejor, alejados de la corrupción, respetar siempre a todas las personas", dijo.

También apunto: "en Acción Nacional existen personas honorables, dignas de representar a Acción Nacional, las panistas, los panistas a quienes más les debo administración y mucho respeto, son a quienes como yo, lucharon durante muchos años y a quienes incluso no han tenido un puesto en el gobierno o un cargo de representación popular”.

"La dirigencia nacional del PAN hoy permite que no haya democracia, no se permite a los ciudadanos afiliarse libremente a Acción Nacional. Existen favoritismos para los amigos del presidente en turno y al ciudadano se le niega el derecho a afiliarse al PAN. La dirigencia no ha hecho nada para evitar la corrupción que emana de gobiernos de Acción Nacional", puntualizó una de las senadoras más críticas al sistema de salud.