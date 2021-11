Desplegará SSC dispositivo de vigilancia y seguridad por el “Buen Fin 2021”

Con motivo de las las actividades comerciales programadas para el "Buen Fin 2021", y a fin de garantizar el buen desarrollo de las misas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se reporta lista con el dispositivo de seguridad y vigilancia con un estado de fuerza de 9 mil 867 policías, apoyados de 561 vehículos oficiales, 36 motocicletas, cuatro grúas, 20 ambulancias y 15 motoambulancias, así como un helicóptero de Cóndores que realizará sobrevuelos preventivos y de supervisión, durante la apertura y cierre de los centros comerciales, tiendas departamentales e instituciones crediticias.

Mediante un comunicado al corporación policiaca detalló que dicho operativo se realizará durante toda la jornada donde los comercios establecidos y tiendas virtuales se preparan para realizar ventas masivas, desde las primeras horas de este miércoles 10 hasta la noche del martes 16 de noviembre, en la Ciudad de México.

Parra ello, los uniformados de la SSC se desplegarán en las inmediaciones de las zonas comerciales, lugares de esparcimiento familiar, bancos, cajeros automáticos; en los 45 Centros de Transferencia Modal (CETRAM), en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Sistema de Transportes Eléctricos (Trolebús) y Metrobús, así como en los corredores gastronómicos y turísticos del Centro Histórico y de las 16 alcaldías, para brindar apoyo a consumidores y establecimientos y para la prevención de la comisión de algún delito.

Por su parte, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, realizarán monitoreos contantes y permanentes, para detectar cualquier acto que pudiera alterar el orden público o pongan en riesgo la seguridad de las personas.

Además se verificará que los protocolos sanitarios por el virus Sars-CoV-2, sean respetados, por lo que la SSC recomienda acatar todas las medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial y, en la medida de lo posible, guardar la sana distancia.

Los efectivos de la SSC realizarán una supervisión preventiva y de monitoreo en los 62 principales centros comerciales de la Capital, que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: en la Zona Poniente son 28; en la Zona Norte con cinco; en la Zona Centro son 10; en la Zona Oriente con seis y la Zona Sur con 13 plazas comerciales.

Para mayor seguridad de la población, la Unidad de Policía Cibernética de la SSC recomienda utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras; nunca perder de vista sus tarjetas electrónicas a fin de evitar fraudes como la clonación o robo de datos; no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solo a retirar dinero; no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías, y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.

Ante el aumento de las compras en línea, la SSC sugiere reforzar las medidas de seguridad para proteger la información personal en línea, para no ser víctima de fraudes, estafas, robo de identidad o víctima de engaño para que compartan información confidencial como contraseñas y números de tarjetas de crédito, conocido como phishing.

En tanto el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito exhorta a los automovilistas a no estacionarse en doble fila, atender las indicaciones de los uniformados; respetar los accesos vehiculares y peatonales de los centros comerciales y zonas de esparcimiento; mantener las salidas de emergencia despejadas y estacionarse en lugares designados.

Asimismo se le recuerda a la ciudadanía que si es víctima o testigo de algún delito, acuda inmediatamente a presentar su denuncia ante cualquier agente del Ministerio Público y, en caso de detectar anuncios sospechosos, contacte a la Unidad de Policía Cibernética, a través del correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx