La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que jamás se volverá una líder de oposición, pues dijo ser parte de la cuarta transformación y de todo el movimiento que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“A lo mejor lo que quisieran ver es que yo me opusiera al presidente en la Reforma Energética o en los problemas de fondo de nuestro país, pues si somos parte del mismo movimiento”, dijo.

Ante los cuestionamientos de la oposición por su “falta de independencia” con respecto al jefe del Ejecutivo, Sheinbaum declaró que ambos vienen luchando en conjunto por este movimiento desde hace más de 20 años, por lo que aseguró, jamás va a traicionar sus raíces y de donde viene.

“Aquí siempre decimos: No robar, no mentir y no traicionar al pueblo y yo jamás voy a traicionar de dónde vengo”, señaló.

La mandataria capitalina reconoció que sobre algunas decisiones en particular, ha tenido ciertas diferencias con el presidente, sin embargo, dijo que en lo esencial, ha estado completamente de acuerdo con López Obrador.