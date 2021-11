Sembrando Vida inspiró Pacto COP26 sobre reforestación: AMLO

Un ya basta de hipocresía y modas lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador al responder a las críticas por no acudir a la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).

Durante la mañanera el Primer Mandatario no sólo aseguró que estuvo bien representado por el canciller Marcelo Ebrard, sino que enfatizó que el programa Sembrando Vida, fue la inspiración la Declaración Sobre Bosques y Uso de la Tierra firmada por 105 naciones para evitar la deforestación y reforestar bosques rumbo al 2030. Y es que en primera instancia se había señalado que México, no había suscrito dicho documento.

"Criticaron por qué no asistí, estuvo en mi representación y lo hizo muy bien, Marcelo Ebrard y no van a reconocerlo pero ¿qué fue lo más significativo de ese encuentro? Fue la firma para sembrar árboles, a ver para que se enojen ¿de dónde creen que salió esa idea? De Sembrando vida y un dato adicional porque también ahí están pendientes, que no había firmado México el programa de reforestación, si el programa lo propusimos nosotros".

Tras recordar que envió una carta a su homólogo de Estados Unidos Joe Biden para proponer una estrategia en cuanto a la protección del medio ambiente, enfatizó que su administración, es el gobierno que más invierte en reforestación al invertir anualmente mil 300 millones de dólares. En dicho escenario criticó cumbres sobre cambio climático mientras dijo, los mandatarios siguen utilizando aeronaves o transportes que contaminan.

"No es discurso, ya parecen esas cumbres como Davos, de los tecnócratas y neoliberales donde iban a plantear de que las reformas estructurales eran la panacea que el periodo neoliberal que nos iba a salvar, ya no es Davos, ahora son estas cumbres... pero al mismo tiempo están los países más poderosos aumentando la producción de petróleo y luego llegan todos en aviones particulares, todo Europa lleno de aviones... entonces ya basta de hipocresía y de modas".

Refirió que lo mismo ocurrió cuando la Sociedad Civil llamaba a cuidar la Vaquita Marina, mientras realizaban cumbres utilizando barcos que son perjudiciales para el mar.

Cabe recordar que en el proyecto donde se dio a conocer que México sí participó, se contempla que las 105n naciones que representan alrededor del 86% de los bosques del planeta, trabajen de manera conjunta para detener su desaparición y la degradación del mundo hacia 2030.