PRI no avalará Presupuesto 2022 si mantiene recortes a salud infantil

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados advirtió que difícilmente apoyará la aprobación del proyecto de Presupuesto para 2020 que envió la Secretaría de Hacienda a la consideración de los legisladores de San Lázaro, ya que en esta propuesta se establecen reducciones presupuestales a diversos rubros relacionados con el sector salud de la niñez mexicana.

La secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Norma Angélica Aceves García, adelantó que los priistas recomendarán que los programas de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Registro e Identificación de Población y el programa de abasto social de leche, reciban mínimamente los mismos recursos asignados este año, pero que no sufran más recortes.

Por ello, advirtió que, si no hay un enfoque presupuestal preciso en materia de salud y en favor de los derechos de la infancia, los diputados del tricolor podrían no avalar el Presupuesto 2022.

“Los presupuestos en materia de salud para la infancia disminuyen, el caso emblemático es el Instituto Nacional de Pediatría que en 2017 contaba con mil 200 millones de pesos y para este ejercicio solo cuenta con 160 millones, es decir, prácticamente ha perdido la mitad de su presupuesto. Sin una adecuada planeación presupuestal que se enfoque en los derechos de la infancia, entonces sería difícil acompañar este presupuesto en los términos en los que fue enviado originalmente”.

Norma Angélica Aceves admitió en general hay un incremento de 15 por ciento al sector salud pero no cubre todas las necesidades pues se destinará a un gasto específico como a la adquisición de vacunas, por lo que consideró que el simple aumento de recursos económicos no puede celebrarse como un logro, si el destino de los mismos no está focalizado en las demandas más relevantes de la sociedad.

Por su parte, la también diputada priista, Yolanda de la Torre Valdez, propuso una acción presupuestaria directa en tres aspectos fundamentales: primero, el fortalecimiento de las procuradurías estatales de protección de niñas, niños y adolescentes; el programa seguro médico del IMSS y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).