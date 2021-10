La Auditoria Superior de la Federación da seguimiento a los Pandora Papers

El titular de la Auditoria de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, informó que da seguimiento a los presuntos casos de corrupción detectados en la investigación periodística conocida como los Pandora Papers.

No dio detalles de los asuntos que revisa a partir del escándalo que generó la revelación de diversos personajes públicos con Hay cuentas bancarias en paraísos fiscales, pero reconoció que se trata de una información muy valiosa para investigar posibles irregularidades.

“Incluso ante el surgimiento de modalidades sofisticadas de corrupción, como lo de los Panamá Papers y este último de los Pandora Papers, donde obviamente estamos ante un trabajo de inteligencia para ubicar y darle seguimiento a esa riqueza de información que surge de investigaciones periodísticas”.

El auditor Colmenares acudió este jueves a la Cámara de Diputados para entregar el segundo informe parcial de la revisión de la cuenta pública de 2020.

Señaló que se entregaron resultados de 625 auditorías tanto al gobierno federal como al Poder Judicial, universidades y Congreso locales, estados y municipios, entes que tendrá que solventar en un mes los montos que presentan irregularidades.

No detalló las posibles anomalías en el segundo año de gobierno del presidente López Obrador, pero subrayó que de la fiscalización se derivarán posibles denuncias contra el uso incorrecto del gasto público en tres entidades federativas.

En la presentación de los informes, el diputado del PAN , Iván Rodríguez, resaltó que en el actual gobierno pese al supuesto combate a la corrupción continúa esta práctica, pues a tres años de gobierno México sigue siendo uno de los países más corruptos del mundo.

“En el combate a la corrupción no daremos ni un paso atrás, porque no solo está en juego el presupuesto federal, también lo está el bienestar de millones de mexicanos. Estos datos no son una estrategia de los neoliberales, tampoco de los conservadores para atacar al gobierno y su falsa moral. Los datos son el resultado de que el gobierno ha solapado la malversación de los recursos público, mientras desacredita el trabajo de las instancias fiscalizadoras”.

De hecho, David Colmenares solicitó a los legisladores fortalecer a la ASF porque la fiscalización superior no puede ser rebasada por condiciones externas y ante el surgimiento de modalidades sofisticadas de corrupción.