No conozco el caso del predio de Bartlett, dice la jefa de Gobierno

Tras asegurar que no tiene conocimiento sobre el cambio de uso de suelo de dos predios propiedad de Manuel Bartlett en la avenida Revolución, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó que se privilegie al director de la Comisión Federal de Electricidad.

"No conozco los predios, lo que sí puedo decir es qué ha habido un trabajo profesional por parte de la SEDUVI. No conozco en particular el tema, pero aquí no se da preferencia a nadie", señaló.

Aseguró que los cambios de uso de suelo los autoriza el Congreso de la Ciudad de México y que hasta donde tiene conocimiento los legisladores solo han autorizado dos cambios de uso de suelo en esa alcaldía en la colonia Granada y en un plan parcial de desarrollo.

¿Podría asegurar que no hay ningún privilegio para Manuel Bartlett, por ser Manuel Bartlett?

"Aquí no hay preferencia para nadie y no le vamos a dar ningún. Privilegio a ningún servidor público y tendría que revisar exactamente de que están hablando los medios para dar información.

Sin embargo, este cambio de uso de suelo ya apareció publicado en la gaceta Oficial de la Ciudad de México el 25 de octubre.

Interrogada sobre si dará a conocer el expediente, reiteró que primero tiene que saber de qué se trata "lo que apareció en los medios".