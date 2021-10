El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz aseguró que de aprobarse la reforma constitucional en materia eléctrica que propone el presidente López Obrador habría la posibilidad no solo de contar con tarifas bajas sino de establecer una tarifa única.

Al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados, el funcionario defendió el proyecto que permitiría a la CFE controlar el mercado eléctrico en un 54 por ciento y dejar el 46 por ciento al sector privado, es decir, que continuaría el modelo mixto.

“Yo sí pienso que la reforma del Presidente será aprobada, es muy importante para el país y tendremos más instrumentos para bajar las tarifas y una de las medidas que tomaremos es establecer una tarifa única en el país”.

La comparecencia empezó de manera tranquila y civilizada pero pronto empezaron a sacar chispas los señalamientos, pues no estuvo exenta de confrontaciones entre legisladores de la oposición y las bancadas oficialistas, si como reclamos a Bartlett a quien acusaron de promover la generación de electricidad por métodos contaminantes y de impulsar un monopolio de Estado.

Los opositores aprovecharon para cuestionar su pasado priista, y sacaron fotos donde aparece con los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, el fraude electoral de 1988 y hasta la persecución a luchadores sociales.

El perredista Mauricio Prieto sacó un pequeño dinosaurio de peluche y se lo mostró, el director de la CFE simplemente sonrió.

Pero el que fue más allá, fue el coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez, quien cuestionó a Bartlett sobre sus escándalos personales y familiares.

“Yo le preguntaría a usted cuántas casas tiene, cuantas de sus propiedades o cuantas de sus inversiones están los Pandora Papers, por qué no nos cuenta del patrimonio que ha construido. Ustedes están peleando en esta reforma contra los negocios de Peña Nieto y en favor de los negocios del senador Guadiana y de usted licenciado Bartlett. Los salinistas son ustedes y Salinas llegó al poder por el fraude de este señor”.

Y es que Los panistas le mostraron pancartas en donde se leía: Tus propiedades equivalen a 9 casas blancas y contratos por 31 millones de pesos por 20 ventiladores inservibles y vendidos al IMSS. Nepotismo,. Incluso le pidieron que explique lo del fraude electoral de 1988, cuando él era responsable del proceso electoral y no existía el INE.

Los señalamientos y provocaciones picaron la cresta a Bartlett quien dio su versión de ese pasaje oscuro de 1988.

“Sí me pica un poquito, como están jugando con mi biografía, voy a hacer un poco grosero, porque me siento un poco como legislador y yo he sido más legislador que ustedes desde muchos años. Miren la caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari, claro”.

La larga comparecencia del director de la CFE en San Lázaro generó tal desencuentro entre los legisladores que el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña encaró y retó a golpes al panista, Jorge Triana, a quien amenazó con romperle la cara, pero no pasó a mayores.