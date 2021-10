"No habrá negociación con el PRI, ni con nadie"

El presidente López Obrador, aseguró que no habrá ninguna negación con el PRI ni con nadie para la aprobación del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados.

Sostuvo que el pueblo está contento con su proyecto de transformación, que es distinto al modelo neoliberal como lo prometió desde campaña.

López Obrador dijo respetar a la oposición que presentará esta semana un Presupuesto Alternativo, pero advirtió que no se trata de una moneda de cambio para que le aprueben la reforma constitucional en materia eléctrica, señaló que los opositores están desesperados porque insisten en manejar el Presupuesto, pero no habrá ninguna negociación como ocurría antes.

"No, eso es politiquería, eso es lo que hacían antes, se encerraban con la cúpula a espaldas del pueblo y siempre se ponían de acuerdo porque les iba bien a los de arriba, pero les iba mal a los de abajo. Ningún tipo de negociación que afecte al pueblo, si nosotros damos pasos para atrás, pues ya se frena la transformación y vamos muy bien, se va avanzando , la gente está contenta , claro la inconformidad, el malestar, el enojo está arriba".

Admitió hay mucha gente, millones de personas que se quedaron con ese pensamiento conservador. Y hasta arremetió nuevamente contra la UNAM que desde los años 90s se volvió conservadora y abrazó ese modelo privatizador, sin importarle el saqueo.

Por ejemplo, el caso de la reforma eléctrica, los conservadores no quieren que se fortalezca a la CFE que es una empresa pública, y apoyan al sector privado que quiere quedarse con todo el mercado, "si privatizamos todo, nos privamos de todo", dijo.

Es más, advirtió que, si hubiera un acto de traición de los legisladores y aprueban entregar el litio al sector privado, su gobierno buscaría echar atrás esa decisión, ya tengo un plan para ello, aseguró. Y pidió a los que se frotan las manos por apoderarse del litio, que no será fácil lograrlo.

"No queremos que lo exploten en beneficio de particulares nacionales ni extranjeros, decirles a los que se están frotando las manos, que no va a ser fácil que se apoderen del Litio. Y si hay un acto de traición, y no se pruebe la reforma constitucional que también tiene que ver con el Litio, vamos a buscar otras opciones, otras estrategias, pero ya hay todo un plan, el litio es estratégico, es de la Nación. O sea, que no piensen que, con un amparo, o comprando a diputados se van a quedar con el Litio".

López Obrador insistió que no se otorgarán concesiones de litio, aunque se respetarán las ya otorgadas, dijo que muchos están inconformes con eso, por ello, Claudio X González al que le fue muy bien con la reforma energética de Peña Nieto, escribió en redes sociales un mensaje amenazador en el que dice que la 4T acabará muy mal, y todos los que impulsan ese modelo populista.