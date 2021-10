No descarta AMLO revocar concesión para operar Telmex a Slim

Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en favor en renovar la concesión al empresario Carlos Slim en 2023 por la operación de Teléfonos de México aunque al mismo tiempo, dijo que se evaluará su contribución social.

Y es que durante la mañanera consideró lamentable que en estos tiempos el 80% del país no cuente con internet. El Primer Mandatario enfatizó que para quienes quieren medirlo bajo el argumento de que está traicionando sus ideas, aclaró que no actúa con extremismos.

“El caso de las telefonías, si se garantiza que se va a prestar el servicio y que es una empresa mexicana, que eso también importa y hay algo también que puedan aportar por ejemplo en el caso de la conectividad para el internet, claro que refrendamos la concesión”.

López Obrador explicó que la decisión de cancelar el permiso a Carlos Slim significaría que el Estado tendría que hacerse cargo, algo que mencionó “no son tamalitos de chipilin.”

“Ahora imagínense si yo en el 23, en el 2023, decido se expropia, o n se expropia, no se renueva la concesión, la vamos a manejar nosotros la empresa, no son tamalitos de chipilín y que me van a medir si somos neoliberales o no, por eso, no me preocupa”.

Y es que de acuerdo a la revista Proceso, la decisión que el Jefe del Ejecutivo tome en 2023 podría poner a prueba a la Cuarta Transformación la política neoliberal. Cabe recordar que la concesión de Telmex, fue otorgada a Carlos Slim desde 1990, algo que López Obrador criticó en su momento, hoy refirió que si la decisión le hubiera tocado tomarla a inicios de su gobierno, hubiera decidido retirar la concesión, poniendo como ejemplo el trabajo que se lleva a cabo en materia de Banco Bienestar.