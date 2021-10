Tener cuidado ante el riesgo de juegos electrónicos en línea, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que además de tener altos contenidos violentos, ha permitido la realización de diversos delitos y en la mañanera, invitó a padres y madres de familia, dedicar más tiempo a niñas, niños y adolescentes del país y no dejarle el cuidado a los que son sólo responsables de contenidos.

“El riesgo de los juegos electrónicos, el Nintendo y todo esto que resulta muy violento, y que sin duda afecta, daña, desde luego somos libres, prohibido prohibir, lo mejor de todo es autolimitarnos, que todos actuemos de manera responsable y sí es importante la información y tenemos nosotros la obligación de informar, para que cada quién actúe con absoluta libertad, pero sí consideramos que hay que tener cuidado y hay que dedicar más tiempo, a las niñas, a los niños, a los adolescentes”.

Recordando a que a través de internet muchos delincuentes pueden actuar con completo anonimato, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Ícela Rodríguez, presentó un decálogo con el que afirmó, no se busca satanizar el uso de videojuegos o hasta redes sociales, pero si de mantener un uso responsable.

“Número uno, no jugar ni chatear con desconocidos; dos, establecer horarios de juego; tres, no utilizar cuentas de correo electrónico personal sino generar nuevos para jugar; cuatro, no proporcionar datos personales ni telefónicos o bancarios; cinco, no usar micrófono ni cámara; seis, no compartir ubicación; siete, reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas; ocho, mantener la configuración de seguridad para niños en dispositivos, el que llaman control parental; y nueve, en el caso de menores de edad jugar bajo la supervisión de adultos”.

Como último punto, el Gobierno recomendó que en caso de detectar conductas o acoso en contra de menores, mientras juegan se puede reportar al 088. Y es que previamente, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, habló del caso de tres menores entre 11 y 14 años, que desaparecieron en Tamaulipas y fueron localizados en Oaxaca, después que uno de ellos fue recluido desde el videojuego Free Fire.

“Y el criminal le ofrece a trabajar en Monterrey, para permanecer en un cerro checando frecuencias de radio y avisar si hay presencia policial, para tal efecto, le ofrecen ocho mil pesos quincenales, ya que le gustaban mucho las armas y ganaría mucho dinero, el menor acepta la oferta y acuerdan seguir en comunicación… desde el anonimato sujetos entran en relación, a través de internet empiezan este proceso de comunicación, de persuasión o reclutamiento como también se ha visto en algunas redes como Tik Tok e Instagram”.

Informó que tras la investigación fue detenida una mujer, a quien se le abrió una carpeta de investigación por los delitos de trata de personas en explotación laboral.