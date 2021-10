Colapsan comisionistas que abastecen Gas LP en toda la metrópoli

El paro laboral de los comisionistas o también conocidos como; “repartidores de Gas Licuado de Petróleo (LP)”, que ya cumplió tres días, ha colapsado el abastecimiento del energético en todo el Valle de México, pues los inconformes impiden la llegada de pipas a reabastecer los centros de carburación, para esto revelan los choferes, “secuestran pipas” y tiene tomadas las rutas de distribución.

Aunado a esto, los encarados de los centros de carburación acusan que las autoridades locales y federales los han abandonado, pues, aunque les garantizaron seguridad está no ha llegado, “el tema ahora es el desabasto, no podemos salir a surtir a las casas, negocios y edificios porque no nos dejan. Nos prometieron a la Guardia Nacional para vigilar el trayecto y las gaseras, pero no han salido, los oficiales llegan solamente a hacer rondines y la bronca es en el camino”, expuso Camilo Pineda, administrador de un centro de carburación en Ecatepec.

De momento, han denunciado que al menos 10 pipas ya fueron interceptadas en el camino y han agredido a los choferes por lo que no descartan emprender acciones legales contra algunas de las agrupaciones de los comisionistas, “lo que hacen es que secuestran las pipas que deberían llegar a surtir todo el gas a los centro de venta, en el camino las interceptan, bajan al chofer, les quitan las llaves y ahí dejan la pipa, eso es un peligro para todos, creo que lo que buscan es una desgracia”, expuso un “pipero” a quien apenas el miércoles pasado lo bajaron de su unidad cuando se dirigía al Valle de Chalco.

Desabasto ya afecta a miles de consumidores

A raíz de esa problemática, la ciudadanía es la más afectada pues en todo el Valle de México e incluso en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Venustiano Carranza, ya no se consigue el energético, “ya recorrí tres gaseras y nada, no nos quieren vender. Quien sabe que problemas se traen, pero ya nos está afectando porque ya no tengo para abrir mi negocio”, explico Martha, quien desde ayer no abre su puesto de tortas que tiene en las inmediaciones de la terminal Taxqueña.

La situación se multiplica en toda la metrópoli pues incluso, la repartición de cilindros de gas ya empieza a hacer un problema, “no tenemos gas en la casa y tenemos a gente adulta y a niños, es increíble esto que está pasando. Alguien debe tomar acciones ya, no nos pueden dejar sin el gas, el problema va a ir creciendo conforme los días avances”, puntualizó Maricela, vecina de Iztapalapa quien no consigue gas ni en el valle de Chalco.