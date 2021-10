Inicia audiencia contra Ricardo Anaya

Como no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla este lunes se lleva a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte por videoconferencia y con la presencia del juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, Ricardo Anaya Cortés, su defensa, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la audiencia del fallido candidato presidencial panista, donde la Fiscalía General de la República (FGR) tratará de imputarle los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero por el caso Odebrecht y la cual inició con media hora de retraso es decir alrededor de las 10:30 horas pero minutos después se decretó un receso.

Pero al iniciar la diligencia, su defensa alegò que el pasado viernes 1 de octubre la FGR le entregó más de mil páginas adicionales a la carpeta de investigación, por lo que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia decretó un receso para verificar los hechos de esas hojas.

Muy temprano el ex candidato presidencial panista dio a conocer que como parte de la estrategia de la FGR para acreditarle delitos, ordenó reabrir la carpeta de investigación iniciada en 2017 en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Como se recordarà en esa fecha Anaya fue investigado por la compra de diversos bienes por parte de su familia y la compra de una nave industrial en Querétaro.

Sin embargo, al año siguiente, es decir en 2018 la entonces PGR decretó el no ejercicio de la acción penal.

Ricardo Anaya enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y de haber recibido sobornos por 6.8 millones de pesos de parte de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, para aprobar la reforma energética.

Lo anterior como parte de las investigaciones que se iniciaron a partir de la declaración que hizo el ex funcionario y en la que involucra a ex legisladores y a otras más de 60 personas en presuntos actos de corrupción cometidos entre 2013 y 2015, asociados con la empresa Odebrecht, o de participar en operaciones fraudulentas contra la empresa productiva del Estado, lo que dio inicio a la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020.