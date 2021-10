AMLO pide que se investigue caso de 'Pandora Papers'

Desde la Ciudad de Puebla, donde este lunes concluyó una gira de trabajo, el presidente López Obrador se pronunció porque se esclarezca el caso conocido como 'Pandora Papers', investigación periodística que involucra a más de 3 mil mexicanos entre ellos, políticos, empresarios y legisladores que transfirieron cantidades millonarias de dinero en paraísos fiscales, para evadir impuestos en México. Lista en la que aparecen algunos personajes cercanos a él, sobre todo un Secretario de Estado de su gobierno.

Dijo que ya platicó con el Secretario de Comunicación y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, quien le explicó que no cometió delito alguno y que depositó tres millones de pesos a una cuenta que al final de cuentas le robaron el dinero depositado, y que era producto de su liquidación de una empresa en la que trabajó durante muchos años.

"Yo estaba enterado de que iba a salir esa investigación porque me viò el Secretario Argánis y me dijo estoy preocupado porque me pidieron un informe sobre un dinero que se depositó o deposité en un fondo y fue a la extranjeros y eso dinero que inclusive me lo robaron, o sea que, lo transaron. Me dijo, se trata de unas acciones que cobré cuando me retiré de ICA y yo le pregunté de qué tamaño es el asunto, dice tres millones y le pregunté de dólares? no, de pesos ".

Y recordó que, en la década de los años 90, el hermano del entonces presidente Carlos Salinas, el señor Raúl Salinas. se le detectaron cien millones de dólares.

Sobre su ex consejero jurídico Julio Scherer, López Obrador, dijo desconocer que tuviera esas cuentas, pero que será el propio ex funcionario el que tendrá que explicar el origen del dinero. Y que el senador de Morena, Armando Guadiana y la esposa de Manuel Bartlett, la señora Julia Abdalá, pues ellos tendrían que aclarar esos depósitos, si así se lo solicitan las autoridades correspondientes, hay que aclararlo todo, aseveró.

"Ya Julio no trabaja en el gobierno, él tendrá que aclarar y en el caso de Guadiana pues es legislador y la esposa del licenciado Bartlett ella es empresaria y tiene sus recursos y no es el licenciado Bartlett, pero bueno, en estricto sentido por lo que corresponde al gobierno, me interesaba mucho lo de Arganis porque es Secretario de Comunicaciones".

López resaltó que muchos medios de comunicación destacaron solo a 3 o 4 de los personajes involucrados en el 'Pandora Papers', a los ligados con su gobierno o su partido, sin decir absolutamente nada de los dueños de esos medios que también están relacionados con esos depósitos en el extranjero, pero no dijo cuáles.