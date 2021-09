Presenta Concanaco-Servytur plataforma digital de ventas para El Buen Fin

Con el propósito de impulsar las ventas en línea de los pequeños establecimientos comerciales y con ello propiciar la reactivación económica, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVyTUR) presentó su plataforma “El Buen Fin Digital”.

En conferencia de prensa el presidente nacional de este organismo José Héctor Tejada Shaar detalló que con base a la experiencia que se ha adquirido en ediciones anteriores y con la ayuda de las cámaras de comercio de nuestro país será posible hacer realidad la digitalización de los comercios más no una sustitución de las ventas tradicionales aclaró.

“Y la propuesta de la Concanaco-Servytur no es un sustituto a lo que ya se tiene sino un complemento, in incremento a nuestras ventas, un incremento a un mercado que no tiene horarios, que no tiene fronteras que se puede llevar desde cualquier aparato electrónico, los invito a participar en este plataforma digital del Buen Fin para pode comenzar a tener nuestra experiencia digital los comercios, las pequeñas empresas, las medianas empresas que no han tenido todavía esa digitalización o esta experiencia digital”, puntualizó el presidente de Concanaco-Servytur.

José Héctor Tejada presidente de Concanaco-Servytur dijo que su expectativa es que participen en su plataforma màs de 131 mil empresas en esta edición de El Buen Fin, y agregó que el porcentaje de tarjetas de crédito y departamentales ha sido del 34 por ciento con un monto de 81 mil millones de pesos por lo que esperan también superar esta cifra.

En su oportunidad Jorge Eduardo Arreola Cavazos Jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía aclaró que el buen fin es un esfuerzo público-privado y no un programa de gobierno, por lo que la Secretaría de Hacienda participa adelantando el aguinaldo de los burócratas.

“La participación de la Secretaría de Hacienda asume ciertos compromisos como son el adelanto del 50 por ciento del aguinaldo en la semana previa al buen fin para facilitar que la gente tenga los recursos disponibles para poder hacer sus compras, no lleva una autorización previa presupuestal, es un procedimiento interno de la Secretaría de Hacienda que está comprometida a llevar cada año”, aclaró el funcionario de la Secretaría de Economía.

Por su parte Griselda Zúñiga García directora de Turismo de Concanaco-Servytur, explicó en qué se basa y cómo funciona esta plataforma digital de El Buen Fin:

“Cómo funciona y en qué se basa la plataforma y este modelo digital que se ha desarrollado, tenemos en primera instancia el registro que a partir de la semana pasada que se hizo el lanzamiento ya pueden comenzar a realizar su registro entrar a la plataforma www.elbuenfindigital.com.mx de igual manera como podrán ir viendo dentro de la plataforma hemos desarrollado para las empresas un espacio donde puedan dar a conocer todas sus ofertas y promociones”, explicó la directora de Turismo de Concanaco-Servytur.

Por último, José Héctor Tejada Shaar presidente nacional de la Concanaco-Servytur manifestó su confianza en el llamado “rebote económico” toda vez tenemos una tendencia positiva en la recuperación de empleos lo que significa que ya tenemos más personas en nuestro país que tienen poder adquisitivo lo que a su vez indica que sí existen mejores condiciones que el año pasado en el tema económico para poder superar los 239 mil millones de pesos de la pasada edición de El Buen Fin, concluyó.