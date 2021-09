Diputados intercambian acusaciones por Caso Ayotzinapa

El caso Ayotzinapa, fue el pretexto para que legisladores de oposición y de Morena se enfrascaran en una acalorada discusión con insultos, reclamos y reproches mutuos por la falta de resultados en las investigaciones.

Y es que el pleno de la Cámara de Diputados recordó a los estudiantes normalistas desaparecidos hace 7 años en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

El diputado de Morena, Manuel Vázquez Arellano mejor conocido como Omar García e identificado como sobreviviente de los ataques a los normalistas, pidió que se realizara una sesión solemne, pero la moción no fue atendida y todo quedó en una simple efeméride.

La oposición acusó a AMLO de lucrar con el Caso Ayotzinapa

En la Tribuna, la oposición acusó al presidente López Obrador de lucrar política y electoralmente con la tragedia, por ejemplo la diputada del PAN , Teresa Castel, calificó a Morena y sus aliados de ser cómplices de la Fiscalía General de la República que tiene resultados nulos en las indagatorias.

“¿Dónde están las madres de Morena, ¿PT y el PVEM que no le exigen a su presidente, son cómplices, traidores y solapan al presidente, un presidente que le besa los pies al narco? Este séptimo aniversario representa un año más sin la verdad, sin justicia y sin una respuesta concreta por parte de las autoridades”.

Diputados morenistas deslinda al Ejecutivo de las trabas en la investigación

En contraste, los diputados oficialistas justificaron al Ejecutivo Federal al afirmar que las indagatorias sobre los hechos en Ayotzinapa están fragmentadas en el Poder Judicial.

De hecho, el diputado morenista Manuel Vázquez Arellano, conocido también como Omar García, aseguró que las trabas no han estado en el Poder Ejecutivo, e hizo un llamado a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones coadyuven en la extradición de Israel a México de Tomás Zerón de Lucio, el constructor de la verdad histórica.

“Los avances como lo dijeron las familias el domingo pasado, no son los que esperarían como debieran ser, pero las trabas no están en el Poder Ejecutivo, la voluntad política está ahí. Esta soberanía debería exhortar al Poder Judicial a que no ponga trabas, a los jueces a que no tomen con los brazos abiertos a los que fueron expulsados de las fiscalías”.

A su vez el diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, dijo que las familias de los jóvenes desaparecido siguen clamando justicia y exigen el esclarecimiento de los hechos que agraviaron profundamente a la sociedad mexicana.