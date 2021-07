Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que el gobierno de Israel, no ha dado respuesta a la solicitud de México para extraditar a Tomás Zerón, ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), brazo investigador de la ex Procuraduría General de la República.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario solicitó respeto ante la petición de su administración, ya que recordó que Zerón es acusado por delitos como tortura en el marco de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero en 2014.

“No ha habido y ojalá y el gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos, porque se está solicitando la extradición de este funcionario público, entre otras cosas, por hechos de tortura, entonces yo espero que el gobierno de Israel actúe de manera consecuente, que se apeguen a una política de respeto a derechos humanos”.

Mencionó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard envió una nota para aclarar si dicho asunto tiene relación a la respuesta que dio México a favor de la paz, y es que recordó que de acuerdo al diario The New York Times, “el gobierno de Israel protege a Tomás Zerón como castigo a México”.

“Porque México votó a favor de la paz y de que no se interviniera en Palestina, y como represalia ellos no van a enviar al señor Zerón. Marcelo Ebrard envió una nota sobre esto al gobierno de Israel y el embajador, tengo entendido, de Israel a México aclaró que no era una postura oficial, de todas maneras hubo una aclaración del embajador de Israel (Zvi Tal)”

El pasado lunes a través de su cuenta de Twitter, el diplomático israelí enfatizó “que los reclamos mencionados no tienen base alguna. La fuente citada no tiene ningún involucramiento o autoridad en estos asuntos”.

Ante esto, el jefe del Ejecutivo Federal calificó como filtrada, volada, de borrego o fake news, lo publicado por el medio estadounidense que refería que el apoyo a Zerón es resultado de la decisión de nuestro país de apoyar las investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre posibles crímenes de guerra en el conflicto Israel-Palestina, como la muerte de manifestantes palestinos en 2018 y de civiles en Gaza.

Por cierto, reconoció que resolver la desaparición de los jóvenes en Iguala, es uno de los dos faltantes de los cien compromisos adquiridos al ganar la Presidencia.