Campañas contra mayas, mayos y yaquis, fueron una segunda conquista: AMLO

Por los abusos y atrocidades que sufrió en el pasado el pueblo Yaqui, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón a los indígenas a quienes además de maltratos y asesinatos, sufrieron de robo de tierras y recursos como el agua.

Desde Gaymas, Sonora, y portando el bastón de mando, el primer mandatario anunció el "Plan Yaqui" en el que dijo, se incluye la entrega de alrededor de 20 mil hectáreas, después que dijo, las administraciones anteriores, no les dieron verdadera justicia.

“Un largo periodo de simulación e hipocresía en el que se hablaba de respeto a los pueblos originarios pero se permitía su opresión, su explotación y saqueo de sus recursos, ese régimen quedó atrás, el Estado Mexicano no debe permitir nunca más la marginación, el abuso y las injusticias en contra de los yaquis, ni de ningún otro grupo étnico y cultural de nuestro país, por ello, ahora vinimos a refrendar nuestro compromiso de hacer justicia a los pueblos yaquis, primero deseamos ofrecerles perdón por los crímenes de Estado que se cometieron contra sus antepasados, sobre todo durante El Porfiriato”.

Y comparó esas acciones con la conquista de España hacia México.

“Era de uso común la palabra salvajes, bárbaros, con esa concepción racista que se padece desde la llegada de los invasores españoles, las llamadas campañas contra los mayas, los mayos y los yaquis, fueron en realidad una segunda conquista, no menos brutal que la de 1521, una vez más los bárbaros eran quienes con el uso de la fuerza despojaban y trataban como extraños a los dueños originarios de las tierras mediante una guerra cruel y dispareja para la cual el régimen adquirió las más sofisticadas armas de la época”.

López Obrador firmó junto a ocho gobernadores yaquis el plan de justicia para dicho pueblo, además del sistema de riego 018 que se entregará a los pueblos yaqui, en su discurso reiteró el compromiso de continuar con los programas integrales y obras necesarias para dichas comunidades y que incluye la creación de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en dicho escenario recordó que todas las obras de su administración concluirán en diciembre de 2023.

“Que no quede nada pendiente, tenemos que terminar en diciembre de 2023, si el pueblo lo decide, si lo quiere el creador, la naturaleza, la ciencia, pues yo voy a terminar a finales de septiembre de 2024 pero ya estoy preparando todo para terminar las obras en diciembre del 2023 para no dejar ninguna obra sin terminar y me pueda ir con mi conciencia tranquila”.

Por cierto que previamente Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano urgió al Jefe del Ejecutivo Federal que los asesinatos de los defensores de derechos del pueblo Yaqui, Tomás Rojo y Luis Urbano Domínguez no queden en la impunidad.

Mientras tanto Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, señaló que el Plan Yaqui contempla la devolución de 20 mil hectáreas de las tierras originales así como el garantizar el abasto de agua y riego.

A nombre del Pueblo Yaqui, Jesús Varela, manifestó su beneplácito por el Plan Yaqui y confió en que él mismo no se quede como una más de las promesas incumplidas de anteriores gobiernos.