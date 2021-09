Diputados donan víveres para los damnificados de Puebla, Hidalgo y Veracruz

La Cámara de Diputados donó más de 60 toneladas de víveres a los damnificados por el Huracán Grace de los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz.

La mayoría de productos que fueron trasladados en un tráiler eran latas de leche en polvo, alimentos enlatados, aceite, sopas instantáneas y sobre todo agua embotellada, cuya cantidad sumó 40 de las 60 toneladas.

Para tomarse la foto, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez y representantes de todos los grupos parlamentarios ayudaron a cargar el camión con la ayuda humanitaria.

El morenista Sergio Gutiérrez destacó que para auxiliar a las personas afectadas por los fenómenos naturales no valen las banderas ni los colores partidistas.

“Demostramos que todas las fuerzas políticas aquí representadas en la Cámara podemos dejar de lado algunas diferencias de opiniones que tenemos, para ayudar a nuestras hermanas y hermanos afectados por los fenómenos meteorológicos y por las fuertes lluvias en los estados del centro y del Golfo de México”

A su vez, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, reforzó esa postura, y aclaró que ningún grupo parlamentario abandona su ideología, pero se unen para brindar ayuda a los mexicanos que necesitan el apoyo de todos, pues a la naturaleza no le importa si los damnificados son de un partido u otro.

“Tres estados, hidalgo, Puebla y Veracruz fueron seriamente afectados y yo no creo que estemos dejando las ideologías de lado y nuestras posiciones políticas, no, al contrario, las reivindicamos. Pero esas posturas no pueden impedir que les demos la mano a quien lo necesita, porque la naturaleza no se anda fijando si son del PRI, del PAN, del PRD, de MC, Morena o del PT, le vale madre y arrasa parejito. Y nosotros tenemos que ayudar igual para todas y todos, la verdad”.

Cabe mencionar que los legisladores del PT y de Morena no descartaron donar un día de su salario para mantener la ayuda humanitaria a los damnificados de otras entidades como el estado de México.