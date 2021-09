En Hidalgo se actuó a tiempo… no se necesita al Fonden: Protección Civil

El Gobierno Federal tiene todo lo necesario para atender a las personas afectadas por el paso de huracanes y las intensas lluvias en el país, fue lo que aseguró Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil al presentar un informe de las acciones implementadas por el paso de Grace y otros fenómenos meteorológicos.

Durante la mañanera la funcionaria informó que en Veracruz, Puebla e Hidalgo se está impulsado un plan de apoyo, basado en censos casa por casa, para las personas afectadas por el huracán Grace gracias a la coordinación que se mantiene entre las dependencias de gobierno que continúan alertas ante las necesidades de la población por lo que aseguró, no se necesita del extinto Fondo de Desastres Naturales.

"De alguna manera todos estamos involucrados cuando hay un fenómeno natural y todos están siempre alertas ayudando. Esto nunca antes había pasado, es la primera ocasión que el gobierno federal nos unimos de tal manera para ayudar a la gente con mucha transparencia, estamos comprometidos. No necesitamos de ningún Fonden, no necesitamos de ningún fideicomiso, tenemos la convicción y el compromiso. Somos gente íntegra que está comprometida a salvar vidas y vamos a hacer todo lo que corresponde para ello".

Y es que aseveró que en el caso de afectados por inundaciones, son la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina las encargadas de brindar los apoyos sin intermediarios, por cierto que informó que el paso de Grace dejó como saldo 13 personas fallecidas, 8 en Veracruz y 5 en Puebla; además de afectaciones en 149 municipios y en 3 mil 733 localidades. En el caso de Tula indicó que ya se contabilizan más de 30 mil hogares afectados.

"31 mil viviendas afectadas. Estamos todavía en el momento de evaluación. Les comento que el día de ayer tuvimos una acción muy importante preventiva que realizamos en el centro de Tula, hubo evacuación de las personas para prever cualquier accidente, por lo que estábamos hablando de las presas y tal vez el posible desbordamiento del río de Tula; afortunadamente no fue así, pero han sido acciones muy importantes que hemos realizado".

La funcionaria negó que en la región no se haya actuado a tiempo para evitar la inundación en el hospital de la región.

"Sí se hizo evacuación en Tula, lamentablemente lo que pasó en este hospital es que se quedó incomunicado, no hubo manera asistirlos porque no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo. Si no hubiéramos evacuado el centro de Tula en la madrugada del lunes para amanecer martes, hubiera sido mayor la afectación. Sí hubo evacuación, pero lamentablemente en este hospital hubo incomunicación y la lluvia fue muy súbita, la inundación también fue... En 10, 15 minutos se inundó el hospital, fue mucha lluvia, mucha lluvia".

Así mismo dijo que por ahora existe un promedio de 250 personas ubicadas en refugios temporales. Respecto a las lluvias intensas e inundaciones en Ecatepec, Estado de México indicó que se sigue realizando la evaluación pero mantiene cifras de alrededor de 31 mil personas afectadas, mientras las Fuerzas Armadas participan en la limpieza de calles y avenidas y, al mismo tiempo, entregan despensas y comida caliente, la titular de protección civil descartó en Palacio Nacional, la necesidad de algún tipo de donación.

"Hay suficiente, no hay faltante de alimentos, de atención, comida caliente para cuando se requiera, no necesitamos nada. Evidentemente que, si hay donaciones, siempre serán bienvenidas. Hay una manera, y todos los mexicanos lo hacemos, de una manera altruista, lo hacemos de una manera inmediata, pero el gobierno federal está actuando de manera muy puntual y oportuna".

Al insistir que no habrá intermediarios en la entrega de apoyos, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los proveedores de materiales de construcción, no abusar en los costos ante la demanda que habrá por los desastres naturales en tres entidades del país.

"Van a demandar de miles de láminas, por poner un ejemplo; entonces, los fabricantes de láminas de zinc, los distribuidores, lo mismo los que venden varilla, block, que no abusen, que se busca que tengan ganancias razonables y que no les falten los materiales de construcción en estas zonas. Ellos ya conocen, ya saben".

Javier May, titular de la secretaria de Bienestar advirtió que a los afectados por el huracán Grace se les brindará un apoyo único por vivienda de 35 mil pesos que se entregarán en efectivo y de manera directa del 14 al 21 de septiembre.

Jorge Arganis, titular de SCT dio a conocer que se invertirán 2 mil 169 millones de pesos para la reparación de la red federal y las redes estatales de carreteras en Veracruz, Hidalgo y Puebla afectadas por el huracán Grace.

El secretario de Marina, Rafael Ojeda informó que como parte del Plan DN-III-y Plan Marina, se han entregado un total de 103,192 despensas a los damnificados por el huracán Grace.