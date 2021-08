¡Qué venga una comisión de la OEA a investigar presuntas narco elecciones!

El presidente López Obrador dijo que le tiene sin cuidado la denuncia que los líderes nacionales del PAN, PRD y PRI, presentaron ante la OEA sobre la presunta intervención del crimen organizado en los pasados comicios para favorecer a los candidatos de Morena.

El Ejecutivo Federal, López Obrador, señaló que los dirigentes políticos y cualquier persona es libre de presentar las quejas que quieran y que no tiene ningún inconveniente que venga a nuestro país una comisión de observadores de la OEA o de cualquier otro organismo internacional a revisar ese asunto pues México tiene las puertas abiertas al escrutinio exterior.

Sostuvo que no tiene relación alguna con la delincuencia del narcotráfico ni la de cuello blanco.

"Si la OEA lo decide que vengan, tengo puertas abiertas del país, no tenemos nada que ocultar, que no se confundan, son otros tiempos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco. No solo la OEA, la ONU o cualquier otro organismo que quiera venir a investigar. Todo esto es politiquería, ya no hallan qué hacer".

Aunque aclaró que la OEA ya visitó nuestro país en las pasadas elecciones y dio a conocer su informe en el que no encontró irregularidades graves.

Y es que los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD acudieron este lunes a Washington para reunirse con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ante quien denunciaron que en los pasados comicios en realidad se trató de "narcoelecciones" donde imperó la intervención de carteles de la droga , con recursos económicos y otras fechorías para favorecer a los candidatos de Morena como ocurrió concretamente en Michoacán y que ha denunciado el actual gobernador perredista, Silvano Aureoles Conejo.