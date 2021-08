México pide al G20 evitar geopolítica con vacunas contra COVID-19

Da a conocer el canciller Marcelo Ebrard que México ya pidió al Grupo de los 20 (G-20) reconocer todas las vacunas contra el COVID 19, sin que existan intereses políticos o de otro tipo.

En la mañanera el titular de Relaciones Exteriores comentó que a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, se destacó la necesidad de validar todas las dosis que ya tienen el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud.

“Si la Organización Mundial de la Salud reconoce y acredita una vacuna todos los países tenemos que hacerlo no unos sí y otros no por razones de otro tipo, si tenemos Sinovac autorizada, Pfizer autorizada, AstraZeneca autorizada por la Organización Mundial de la Salud pues todos los países en la Unión Europea, los que integramos la comunidad de estados latinoamericanos en el Caribe, los Estados Unidos, Canadá y así sucesivamente, todos deberíamos de reconocer las mismas y abstenernos, limitarnos de no hacer o no meter la política con las vacunas”.

De acuerdo con la presentación en la propuesta el gobierno federal plantea tres cosas, el reconocimiento de las personas como vacunadas una vez que tengan un esquema completo; dos promover la creación de certificados de vacunación que sean reconocidos por toda la comunidad internacional y que las naciones se comprometan fortalecer a la OMS, con el fin de agilizar la autorización de vacunas COVID.

Por otra parte, en el marco de la reunión que dijo se tendrá con funcionarios de Estados Unidos la tarde noche de este lunes, informó que esa nación dará 8.5 millones de vacunas 3.5 del laboratorio Moderna y cinco de AstraZeneca. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que se prevé que sea una donación.

“Ayer me informo la vicepresidenta (Kamala Harris, que se había tomado la decisión de ayudarnos con estas vacunas, que son ocho millones 500 mil dosis por cuestión de forma, y de estilos pues no se pregunta en calidad de qué envían las vacunas, por lo general son donativos, pero vamos a esperar de todas maneras agradecemos el gesto, pienso que van a ser donadas, las vacunas”.

También comentó que en el acercamiento de este martes se planteará la posibilidad de la apertura de la frontera, aunque dijo por ahora México no tiene una fecha aproximada para ello, destacará el avance de la vacunación en los estados fronterizos.