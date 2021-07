AMLO a favor de prórroga para entrada en vigor de reforma a outsourcing

A favor se dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que se aplace por un mes la aplicación de la ley sobre outsourcing a fin de que las empresas adapten sus nóminas de acuerdo con la reciente ley en materia de subcontratación, advirtiendo que todos los trabajadores deben ser contratados dejando atrás dicho modelo.

Durante la mañanera en Palacio Nacional dijo que es positivo ya que no todas las empresas han podido registrar y cumplir con los requisitos, aunque aseguró, hacen todo lo posible.

“Yo estoy de acuerdo con esto porque estoy constatando que la mayoría de los empresarios está aceptando ajustarse a la nueva legislación, lo estamos constatando, ellos nos están ayudando con eso, por eso lo de la prórroga, para que terminen con esos cambios y ojalá se busque que no queden trabajadores sin ser inscritos en las empresas, hay que buscar la forma, hay que buscar el mecanismo”.

Y es que de acuerdo al sector empresarial el 75% de las empresas no se han registrado…ya que las modificaciones que deben cumplir son complicadas. Por cierto que tras enfatizar que la economía del país sigue en recuperación, junto al número de empleos, López Obrador aseveró que existen buenas relaciones con Estados Unidos a pesar de las acusaciones del sector privado estadounidense y legisladores demócratas y republicanos que acusaron a México de violar al menos 12 capítulos del nuevo acuerdo comercial en ocho meses.

“El decir de que hay problemas que desconfianza de la inversión, es un discurso que tiene que ver más con la politiquería con los que no están de acuerdo con nosotros, con la oposición, que es válido y legítimo pero que no tienen que ver con la realidad, no es algo que a mí me preocupe como presidente, afortunadamente llevamos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y una muy buena relación económica y comercial”.

Y resultado de la buena relación, dijo, fue el crecimiento económico que se ha dado en el país tras la pandemia de Covid-19 y que incluye la recuperación de más de 200 mil empleos hasta el 20 de julio.