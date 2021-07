Tercera ola Covid afecta a menores de 52 años no vacunados: López-Gatell

La tercera ola de covid-19 en el país está afectando a personas menores de 52 años que no han recibido la vacuna contra el coronavirus, aseguró el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramìrez.

Durante la conferencia mañanera del Presidente Lòpez Obrador de este martes, el funcionario comentó que ello está afectando principalmente a la población joven, en especial a aquellos menores de 52 años y que no se han vacunado, siendo esta última la característica que predomina en el 97 por ciento de los nuevos contagios.

“Podemos ver que se ha recorrido seis a siete años la distribución de edad, hoy està afectando predominantemente a las personas jóvenes, la mayoría de las personas que están hospitalizadas por covid en este momento son ya personas menores a 52 años y la enorme mayoría son personas que no fueron vacunadas”, advirtió.

El subsecretario de Salud hizo un llamado a la población joven a que tomen en cuenta que pueden ser afectados por la epidemia de Covid-19 en México y el mundo; "un fenómeno que está ocurriendo en muchos países", aseveró.

En México, continuò, se ha vacunado contra el coronavirus a 38.5 millones de personas, 43 por ciento de la población adulta y este avance empezó de las personas de mayor edad y se ha ido recorriendo a las personas con menos años.

Advirtió también que ante la tercera ola de la pandemia y el repunte de casos de Covid-19 en México, el confinamiento ya no implicará el cierre total de actividades no esenciales, pues dijio que se presentó una propuesta al Consejo de Salubridad General para analizar los parámetros y características del semáforo epidemiológico y hacer modificaciones que se adapten a la realidad actual de la epidemia.

“El confinamiento no pude ser tan severo tan estricto como lo fue al inicio cuando tuvimos la jornada nacional de sana distancia, sì el confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos, como los significó al inicio de la jornada nacional de sana distancia. El jueves pasado presentamos ante el Consejo Nacional de Salud la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metodología del semáforo de riesgo Covid porque ya incluso en el color más alto de la escala ya no implica cierres absolutos”, sentenció López-Gatell.

Recordó que la situación actual de la pandemia es muy diferente a la que se tenía al inicio, puesto que “tenemos una sociedad cansada, fatigada”, tras 17 meses de la emergencia sanitaria. Por ello, no se pueden implementar las medidas de contención iniciales, y la mitigación de los contagios debe de ir aunada a la economía.

Agregó que ahora tenemos una escenario diferente, lecciones que la epidemia nos ha dejado, protocolos de reconversión establecidos, compramos equipos, materiales, se entregaron unidades de atención y reactivar es más eficiente. La reducción de movilidad no es lo mismo hoy que en febrero”, al tiempo que recordó que el virus puede seguir causando enfermedad grave o incluso la muerte, pero la proporción de la sociedad afectada no es tan grande como en un inicio, puesto que se redujo como producto de la vacunación a nivel nacional.

Sin embargo, reiteró el llamado a vacunarse y a continuar con las medidas de seguridad sanitaria estando en espacios públicos, pues de esta manera se reducirá el riesgo de contagio y posibles complicaciones.