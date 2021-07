Combatir a la delincuencia no es fácil, dice AMLO al periodista Jorge Ramos

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que combatir a la criminalidad no es un asunto fácil, es más, admitió que reducir la incidencia de homicidios dolosos ha sido muy difícil, aunque se ha registrado un descenso marginal del 3 por ciento en este delito

Esta declaración surgió tras una confrontación verbal con el destacado periodista de Univisión, Jorge Ramos, quien le cuestionó sobre los resultados en materia de seguridad de su gobierno.

“ Ramos: Lo que yo digo es que no puede decir que con cien mil muertos diarios y que esto sea un éxito.

AMLO: claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué y viene de tiempo atrás. Ramos: lo que usted presenta como un éxito no lo es, no es algo positivo.

AMLO: no coincidimos Jorge, ya no hay masacres.

Ramos: ¿y lo de Zacatecas y lo de Aguililla y lo de Reynosa?.

AMLO: esos son enfrentamiento entre bandas, no es el Estado”.

De hecho, el comunicador le dijo al Presidente que vive en una burbuja en Palacio Nacional, pues habla de gobernabilidad y que el país está en paz, pero lo cierto es que la violencia esta desatada, incluso, le pidió admitir que su estrategia es un fracaso.

“ AMLO: Yo respeto tu punto de vista pero no lo comparto.

Ramos: Son cifras de su propio gobierno.

AMLO: yo creo que te dieron mal las cifras, yo tengo otros datos, acabo de informar el día primero que en el tiempo que llevamos, hay una disminución mínima en el caso de homicidios del 3 por ciento, pero en el caso de robo de vehículos llevamos una reducción del 40 por ciento, en secuestro 40 por ciento menos. Me dices que feminicidios no?, bueno pues ahí estamos reconociendo que habido incremento”.

En varios momentos se enfrascaron en los temas, pero con respeto, sin gritos ni sombrerazos, por ejemplo, Jorge Ramos le preguntó sobre el mal manejo de la pandemia, pues México es el cuarto país con más muertes por COVID-19 en el mundo.

López Obrador refutó los cuestionamientos, dijo que él tiene otros datos, que en México hay gobernabilidad, y se combate a la criminalidad y la impunidad. Dijo que asume su responsabilidad de todo lo que ocurre en el país como Presidente de la República.

Sobre la pandemia mostró una gráfica de un estudio de la Universidad estadunidense Johns Hopkins, en la que se observa que México ocupa el lugar numero 13 de fallecidos por la pandemia a nivel global y el sexto lugar de América Latina, respecto al numero de habitantes.

“Ramos: Quería preguntarle si usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia.

AMLO: Pues no coincido contigo.

Ramos: México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, ¿porque no decir la verdad?

AMLO: lamento mucho que un periodista como tu esté desinformado, estos son datos de la Johns Hopkins, lo otro es calumnia, México ocupa el sexto lugar en América Latina”.

Así fue el tono, en que se registró el intercambio entre López Obrador y el periodista Jorge Ramos.