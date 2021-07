Diputados piden reunión con titular de INSABI por desabasto de oncológicos

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez Galván, solicitará un encuentro con el titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer, para tratar el tema de desabasto de medicamentos no solo para niños enfermos con cáncer, sino para todas las enfermedades.

Miroslava Sánchez destacó que el derecho a la salud está consagrado en la Constitución al igual que el acceso a los medicamentos gratuitos.

“Nosotros estamos en la posición de que se les debe de atender no solo a los niños con cáncer, a todos los niños y adultos de cualquier enfermedad porque así está establecido en la Constitución. Por eso vamos a mandar un posicionamiento para pedir que se atienda a los papás de los niños con cáncer y el otro acuerdo que tomamos es solicitar una reunión presencial con el titular de INSABI”.

La diputada de Morena expresó que la salud no tiene banderas, ni colores partidistas, es un bien púbico y un derecho constitucional, por lo que nadie debe verlo como un botín político.

“La salud no es un botín político, debe estar por separado y lo que no podíamos aceptar es que se politice o se tergiverse o que se manipule. Que se dé la información tal cual, si los medicamentos están, okay, pero yo pido que la Comisión de Salud tenga esa información de que los medicamentos se están asegurando en tiempo y forma”.

Además, dijo que los integrantes de dicha comisión legislativa acordaron enviar, un extrañamiento al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell ,por las declaraciones desafortunadas que hizo en contra de los padres de los niños con cáncer que protestan por la falta de abasto de medicamentos, a los que calificó de asumir una actitud “casi golpista”.

De hecho, los diputados de la Comisión de Salud criticaron que funcionarios públicos que en los últimos dos años hayan venido minimizado el problema, mientan sobre la gravedad, oculten información, den explicaciones falaces y terminen por evidenciar la indiferencia y falta de humanidad del gobierno federal.