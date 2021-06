Llegaremos a la aplicación de un millón de vacunas diarias: Arturo Herrera

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, señaló que en breve el ritmo de vacunación en el país se retomará, para llegar a cerca de un millón de aplicaciones por día.

Al participar en el Reporte de Seguimiento Intensificado del Grupo de Acción Financiera Internacional, Herrera Gutiérrez, confirmó que se ha dialogado con autoridades sanitarias para ajustar los procesos ya que señaló, se cuenta con las vacunas …recordó que hay tres directrices que influyen en el ritmo de vacunación contar son suficientes vacunas; suficientes vacunados y suficientes personas para vacunar, señaló que se cuenta con todos.

“Nosotros tenemos suficientes vacunas y están llegando en promedio al rededor de un millón de vacunas por día, el reto va a ser un reto logístico y de operación, yo hablé el día de ayer con una de las gentes, con el director general de epidemiología y es un tema de ajustar algunas de las características del proceso, pero yo creo que vamos a ir muy bien, por que el mayor problema que es, el tener vacunas; lo tenemos resuelto”, presumió el funcionario de la 4T.

En otro tema, Herrera Gutiérrez fue cuestionado, en torno a la utilización de cripto activos en el país y si eventualmente estarían contemplados como legales en nuestro país, rechazó esta postura incluso de prosperar su llegada a Banxico.“Ahí hay una posición muy clara no nada más del Banco de México, sino también de la secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde nos permitimos aclarar algunos de estos temas, en función de especulaciones y preocupaciones e interés sobre estos temas, pero déjenme aclarar a grandes rasgos lo que se dice: en primer lugar, las cripto monedas, están prohibidas para su utilización en el sistema financiero y no hay nada que se prevea que vaya a cambiar en el futuro cercano esa es la posición conjunta de estos tres entes CNBV, Banco de México y Hacienda, por otro lado, no es una posición nueva, es algo que se ha venido reiterando a través de distintas circulares”, expuso el Secretario de Hacienda.Y es que reiteró para que una activo pueda ser utilizado debe cumplir con 3 requisitos Una moneda debe ser unidad de medida; medio de cambio y reserva da valor y los llamados cripto activos, refirió no los cumplen ya que son reserva de valor, debido a que tienen una alta especulación por sus variaciones; no es un tipo de cambio ya que un porcentaje muy alto, está asociado a operaciones ilegales y no tiene trazabilidad. La Vicepresidenta del Grupo de acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo, Elisa de Anda, señaló que los activos virtuales, o monedas digitales, hay públicos y privados, en donde hay estables y no estables, señaló que no todos se pueden catalogar de la misma forma. Pero destacó que es necesario tener transparencia para evitar que estos activos surgidos de la tecnología sean utilizados con fines ilícitos. Recordó que hay algunos bancos centrales que están en proyectos de emitir, Monedas digitales estables y Gafi, estará atento a ellos con requisitos específicos, señaló que el camino todavía es largo, para alcanzar un piso parejo de estándares internacionales para evitar reiteró que la tecnología sea utilizada en sentido ilegal. El titular de la UIF; Santiago Nieto, señaló que hay registro en el país de 23 plataformas que operan en el pais y registran sus avisos ante ese organismo, detalló que se han detectado 3 casos de irregularidades, vinculados con una banda de Nigerianos, dedicados a la trata de personas, así como bandas de Hackers donde la operación de lavado de dinero se efectúa con criptomonendas, añadió que estos ya fueron denunciados ante la fiscalía General de la República.