Necesario hacer consulta sobre juicio a ex presidentes, hay dinero: AMLO

Con una invitación a la población a participar el próximo primero de agosto en la consulta popular, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que existen los recursos necesarios para la colocación de casillas que permitan cuestionarle a la población si está o no de acuerdo en que los ex presidentes de México puedan ser enjuiciados.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario indicó que será el Instituto Nacional Electoral, el encargado de organizar, financiar y difundir la realización de dicho ejercicio porque dijo que contrario a lo que pueda decir el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova, el INE cuenta con 10 mil millones de pesos.

“Lo de la austeridad lo han utilizado con ese propósito, desde luego ya no hay viajes al extranjero, ya no hay lujos en el gobierno y para la difusión de la consulta el INE tiene que utilizar sus recursos que son muchos, es un presupuesto de más de diez mil millones de pesos, es de 20 mil pero la mitad se le da a los partidos, que también eso hay que corregirle, pero para el aparato son como diez mil millones, claro, pues si los consejeros del INE ganan más que el Presidente, no hay dinero para lo fundamental”.

Ante ello negó que la “austeridad republicana” pueda detener el ejercicio democrático, aunque lamentó que ese ya sea el “deporte nacional” para justificar actitudes indebidas de los funcionarios públicos por lo que aseveró que seguirá promoviendo la reforma administrativa para “ahorrar y liberar fondos al desarrollo”

“Ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad, que bien que ya es un tema en la discusión en el debate, aún utilizado para justificar de manera indebida ciertas actitudes pero sí necesitamos que haya austeridad porque era mucho el derroche que existía, era un gobierno rico con pueblo pobre, los lujos en el gobierno de México eran de los más extravagantes del mundo”.

Eso sí aclaró, él no acudirá ese día a emitir voto alguno porque su postura ya la ha dado a conocer.

“Lo que se le va a pedir a la gente es quieres que se juzgue eso o le damos la vuelta a la hoja o seguimos adelante, bueno yo propuse la consulta porque quiero que todos los mexicanos tratemos el tema, como ciudadano responsable, yo ya fije mi postura desde que tomé posesión, dije, punto final, vamos hacia adelante, yo no voy a participar en la consulta ni voy a votar porque se enjuicie a los expresidentes pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete”.

Recordó los motivos por los que él consideró que la población puede plantear la posibilidad de llevar a juicio a los ex mandatarios.

“¿Por qué juzgar a Salinas? Bueno, porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados, así de sencillo. ¿Por qué juzgar, entre otras, cosas a Zedillo? Porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda. ¿Por qué juzgar a Vicente Fox?

Porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó ala Presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. Él haconfesado que cargó los dados en la elección del 2006 para imponera Felipe Calderón. Es un atentado a la democracia. ¿Por qué juzgar a Felipe Calderón? Porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas; y se llevaron a cabo masacres, había instrucciones de rematar a heridos”.

En el caso de Enrique Peña Nieto, enfatizó que seria por los actos evidentes de corrupción que llevaron a la ruina del país y México perdiera su posibilidad de desarrollo en los últimos años.

El Jefe del Ejecutivo Federal a los medios de comunicación, hacer mesas de análisis para hablar sobre la importancia de este tema.