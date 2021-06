Bartlett desmiente investigación en EEUU y "apagones"

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, rechazó la supuesta investigación que se lleva en su contra en Estados Unidos relacionada con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, ocurrido en 1985 cuando el funcionario era Secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid.

Bartlett Díaz aseguró que se trata de una campaña negra en su contra y que de manera periódica resurge en algunos medios de comunicación, en este caso para atacar a la CFE, a la que quisieran desaparecer las empresas del sector privado del ramo energético.

En conferencia de prensa, junto con varios funcionarios de la empresa eléctrica del Estado, Bartlett, remarcó que la información publicada en la revista Proceso sobre la presunta investigación y su posible detención si pisa territorio estadunidense, es falsa, es una falacia vergonzosa que ahora más de 30 años después de aquél episodio vuelve a surgir para dañar la imagen de la CFE que busca el rescate de la soberanía energética.

“ De lo que sacó Proceso sobre mí es un refrito de hace 30 años y está en esa misma revista refutado, mentira, es falso, no tiene ningún elemento. Además lo sacan en esta campaña contra el director de la CFE, que soy yo. Es una falacia, es una vergüenza , es una falsedad. Estamos sujetos a una campaña personal de mentiras constantes, todos los días , creyendo que se va uno a inhibir y con eso va uno a achicarse”.

Manuel Bartlett insistió que se trata de una campaña negra de parte de quienes defienden los intereses que fueron afectados porque ya no se privilegia a las empresas privadas sobre la CFE e intentan frenar su rescate y fortalecimiento.

“No nos engañemos, hay una campaña negra tratando de sacar cuestiones antiguas y nuevas y lo que sea. Es una campaña manejada, pagada por los intereses que no quieren que este país preserve su gran empresa nacional, eso es, no nos hagamos guajes. Atacar a los familiares, atacar a la familia, inventar cosas, porque creen que así van a detener la instrucción del Presidente de rescatar a la CFE de esta marrullería que se llama reforma energética, no nos van a intimidar”.

De hecho, pidió a los empresarios que pagan esa campaña negra, dejar de gastar tanto dinero en ello, porque no van a lograr debilitar a la CFE.

En otro tema, Bartlett Díaz, negó tajante que se esperen “apagones” como asegura una versión periodística, sostuvo que está garantizado el abasto de electricidad en todo el país.

“Nosotros garantizamos que no haya apagones, los sistemas eléctricos siempre están bajo amenazas muy diversas, un rayo, un árbol que se cae, un tifón, pero tenemos que estar preparados para que todos estos elementos no provoquen un problema que no se generalice el problema y mantener el servicio eléctrico permanente, ese es la función de nosotros”.