"Pese a que se unieron todos los adversarios contra Morena, les ganamos"

El presidente López Obrador se congratuló por los resultados finales que tuvo la coalición que encabeza su partido en los pasados comicios, reiteró su agradecimiento a los ciudadanos que refrendaron su confianza a la Cuarta Transformación.

Y volvió a mostrar la gráfica de los resultados de las gubernaturas que arrancó a otros partidos.

Aseguró que la mayor parte de la gente que votó a favor de los candidatos de dicha alianza partidista en las 15 entidades donde se eligió gobernador se encuentra muy contenta, pues los resultados electorales fueron muy buenos, pese a que se unieron todos sus adversarios para derrotar a Morena y sus aliados pero no se les hizo, incluso un alto jerarca de la Iglesia llamó a no votar por el comunismo y el populismo pero en general la Iglesia se portó bien.

“La gente está muy contenta, feliz, feliz, feliz. Y no fue poca cosa eh, es que se unieron todos: Salinas, Fox, Calderón, Zedillo, Diego, los medios de información todos, el PRI y el PAN, todos. Se portó muy bien la jerarquía de la Iglesia, solo un Cardenal no, dijo lo mismo, cuidado con el comunismo, ahí viene el lobo, cuidado con los comunistas porque nos van a quitar a los niños, de lo más atrasado y desde luego, retrógrada”.

López Obrador se dijo satisfecho pues mantendrá el control del Presupuesto en la Cámara de Diputados y aunque no tiene mayoría calificada para hacer cambios constitucionales casi todas las reformas que necesita su gobierno ya fueron aprobadas.

El Presidente resaltó y mostró la entrevista que le hizo León Krauze al también periodista Jorge Ramos, casi se carcajea por las respuestas de Ramos quien rechazó que López Obrador sea un dictador y que México sea como Venezuela.

Le preguntaron si el poder lo ha mareado, respondió que no, que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y que él tiene los pies en la tierra, que no levita. Dijo que los que se marean son los que no tienen ideales ni principios.