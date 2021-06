Presume AMLO que México es ejemplo de gobernanza en el mundo

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, presumió que nuestro país es ejemplo de gobernanza a nivel mundial.

"No es por presumir pero México es ejemplo a seguir en el mundo en esta forma, en esta manera de gobernar con el pueblo, con honestidad, con austeridad, con eficiencia con democracia garantizando el derecho a disentir la pluralidad" enfatizó el primer mandatario.

Al concluir una gira de tres días por los estados de Guerrero y Oaxaca supervisando obras de infraestructura, desde el oriente de la entidad oaxaqueña donde dio cuenta de los trabajos de la Carretera Mitla-Tehuantepec, el Presidente López Obrador dijo que lo anterior es lo que su gobierno está logrando con la participación de todas y de todos desde la gente más humilde y pobre, hasta los profesionales, integrantes de las clases medias y también los empresarios y que la construcción de esta carretera, a cargo de la empresa IDEAL, es el más claro de que como "estamos sumando esfuerzos y voluntades todo".

Rechazó que su gobierno trate de "cerrar al país a la inversión extranjera" porque dijo "eso ya no funciona en un mundo globalizado, pero primero tenemos que pensar en lo nuestro y en las empresas de México" y para reforzar su dicho citó al escritor cubano José Martí quien dijo "que teníamos que ser universales, abrirnos al mundo y aunque podían haber injertos (traer experiencias de otras partes del mundo) el tronco y la raíz tiene que ser nuestro" porque esa es nuestra identidad.

"Mentira de que el nacionalismo, la defensa de nuestra soberanía, son conceptos anacrónicos esa es una tontera un disparate de la política neoliberal, nosotros tenemos que fortalecer a nuestro país en un mundo, repito, globalizado todos los países defienden sus actividades estratégicas se protegen al mismo tiempo que actúan, al mismo tiempo que actúan con respeto al comercio y a las relaciones internacionales", refutó el Primer Mandatario, mientras un asistente lo increpaba desde las sillas dispuestas para los asistentes y al que le dijo "calma ahorita te atendemos".

Acompañado del gobernador de la entidad Alejando Murat Hinojosa y de funcionarios como el Secretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis Díaz Leal entre otros, López Obrador reiteró que por eso su gobierno se siente contento y satisfecho porque la gente lo apoya y también están muy contentos porque no son ignorados, excluidos y marginados lo cual es muy importante; el que haya progreso con justicia porque progreso sin justicia es retroceso, tiene que haber crecimiento económico y al mismo tiempo bienestar, producir, crear la riqueza pero también distribuirla lograr el equilibrio ya que no se puede dar lo que no se tiene porque eso es lo que significa su proyecto de transformación, enfatizó.

Por último y como siempre dijo que le daba mucho gusto estar ahí y que en tres meses volverá para constatar el avance de las obras.