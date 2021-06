Pide sector asegurador no bajar la guardia a pesar del Semáforo Verde

Aunque las autoridades sanitaras del país hayan decretado el Semáforo Epidemiológico Verde no debemos bajar la guardia y al contrario extremar los cuidados que marca el protocolo sanitario como la sana distancia, el uso de cubrebocas etcétera, señaló el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, Edgar Karam

Durante su tradicional conferencia semanal para dar a conocer su Reporte de Casos COVID-19 en población asegurada, el funcionario de la AMIS recomendó también seguir muy de cerca la campaña de vacunación y el avance de la misma porque nosotros como sector, dijo, consideramos que va a ser la solución.

“El semáforo verde es lo que finalmente declaran las autoridades cosa que lo respetamos como sector, sin embargo, nosotros creemos que debemos de mantener todavía un nivel de cuidado muy alto porque como ha mostrado la pirámide poblacional somos un país muy joven y el covid no es una enfermedad de personas mayores aquí hemos mostrado como la enfermedad ataca a las personas mayores y el costo medio de la atención médica es más grande sin embargo pudieron ustedes observar que mucha personas jóvenes por debajo de los 40 años de los 30 años han tenido la enfermedad del covid”, advirtió el vicepresidente de AMIS.

Para reforzar lo anterior dijo que la pandemia no ha terminado pues todas las compañías de seguros siguen recibiendo, en menor cantidad pero siguen recibiendo, personas que han utilizado las pólizas de gastos mayores por contagios por covid y también han procesado de manera diaria fallecimientos por covid y aunque ha habido un porcentaje de disminución éste no llega a cero.

Al reiterar que no hubo un rebrote después de la Semana Santa y la Pascua el directivo de AMIS dijo que aunque no puede señalar que durante las recientes elecciones no todo fue “súper ordenado” por las largas filas que se observaron en las casillas, todos llevaban cubrebocas y si llegara a suceder algún tema de contagio esto sería perceptible hasta la tercera o cuarta semana de ocurrida la votación

En ese sentido el otro vicepresidente de AMIS Juan Patricio Riveroll insistió en que debemos seguir siendo cautos pues la mayoría de la población se está comportando como si la pandemia ya hubiera terminado como por ejemplo lo que pasó en el estado de Campeche que a los pocos días de haber decretado el semáforo verde tuvieron que dar marcha atrás porque se elevó el número de contagios.

“Eso quiere decir que el riesgo y la pandemia ahí está, entonces hay que ser muy cautos si estamos viendo ya en otros ramos por ejemplo en el ramo de seguros de automóviles ya regresamos prácticamente a los niveles de accidentes de reclamaciones de siniestros similar al que teníamos antes del covid y eso quiere decir que todo estamos reaccionando como si ya se hubiera acabado esto y no se ha acabado”, advirtió el también vicepresidente de AMIS.

En otro tema el de los recientes cambios en el gabinete del Presidente López Obrador, Juan Patricio Riveroll refirió que estos son normales y naturales en el espectro político y que ambos funcionarios (Arturo Herrera y Rogelio Ramírez) son gente muy experimentada en su área de especialidad con amplísimas credenciales para los puestos que van a ocupar y consideran que el sector asegurador seguirá teniendo una relación cercana siempre buscando el buen desempeño del mismo así como su desarrollo futuro.