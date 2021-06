¿Fuiste aceptado en la UAM? Estos son los pasos para poder inscribirte

Si fuiste de aquellos que presentó su examen de admisión para la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y ya checaste los resultados y lograste quedarte, a continuación te diremos los pasos para poder inscribirte y poder comenzar con tu inicio de clases trimestrales 2021 el 2 de agosto.

Es importante que apuntes el día que te corresponde inscribirte pues la universidad advirtió que los aspirantes que no respeten el día, la hora y lugar de dicho trámite automáticamente perderán su lugar.

En caso de que no hayas sido aceptado este 4 de junio todavía tienes dos oportunidades / CUARTOSCURO

Pasos que debes seguir si fuiste aceptado en la UAM

Imprimir tu comprobante de aspirante seleccionado aquí

Ir al sitio de aspirante seleccionado, se te pedirá el número de folio y tu fecha de nacimiento

Tendrás que leer tu instructivo de inscripción e imprimir la línea de captura para que realices el pago de inscripción trimestral

Si fuiste aceptado es importante que no olvides el día, la hora y el lugar para poder inscribirte / IG: UAM

¿Cómo puedo saber si fue aceptado?

En caso de que todavía no consultes tus resultados de tu examen de admisión aquí puedes consultarlos.

Si no logaste quedarte, no te preocupes, pues el próximo 23 de julio la UAM publicará una lista complementaria, en la que podrías aparecer, esto ocurre por aquellos aspirantes que fueron aceptados este 4 junio y no realizaron su registro.

Si en esta lista complementaria no apareciste, todavía tienes otra oportunidad de presentar tu examen (2da vuelta) y poder ser aceptado en el Trimestre Otoño 2021 que comienza el 8 de noviembre.

Posteriormente se darán a conocer las fechas exactas del examen de admisión en los sitios oficiales de la universidad.