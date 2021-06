“E.U. sin respuesta a carta diplomática sobre financiamiento de organización”

Comunicado de la Casa Blanca sobre financiamiento a Organizaciones No Gubernamentales, no fue la respuesta a la carta diplomática enviada por México hace semanas sobre los recursos destinados a organismos opositores, fue la reacción del canciller Marcelo Ebrard, a la información emitida este jueves por el gobierno de Estados Unidos que se mantendrán los apoyos a las ONG´s periodistas y entidades públicas de gobiernos extranjeros para denunciar y combatir la corrupción mundial.

En la mañanera, el funcionario enfatizó que dicho documento, sólo reitera la política que tiene esa administración, al igual que la mexicana para erradicar la corrupción.

“Un punto de acuerdo más obvio, evidente, amplio, no puede haber, nosotros eso no lo vamos a cuestionar, nosotros no lo vemos como una respuesta la nota diplomática, es una definición de política exterior de Estados Unidos, que no necesariamente es antagónica a lo que es la posición mexicana hoy en día en contra de la corrupción, ahora qué limite hay en México a esas organizaciones, bueno pues hay muchas organizaciones que tienen actividades muy importantes, aquí lo que se está planteando en la nota diplomática es, de acuerdo a tu propia legislación, esta organización que recibe dinero de ustedes está violando los límites que tu propia ley señala”.

Y es que aseguró que en las leyes estadounidenses, al igual que en México se prohíbe financiar grupos que tengan como propósito influencias un proceso político por lo que consideró que el contenido de ambas cartas, es distinto.

“El caso que hemos presentado de una organización que se denomina Mexicanos contra la Corrupción donde hay elementos que acreditan sus propósitos de actividad política o de influenciar la opinión pública en México y por eso México presentó una nota diplomática pero ese es un tema y lo que vimos en la circular es otro, son dos cosas diferentes”.

Negó que dicha situación haya sido tocada en el encuentro que sostuvo el pasado miércoles en Costa Rica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

“Nosotros presentamos una nota en específico sobre esta organización que ya mencioné y seguramente vamos a tener una respuesta sobre esa organización en específico, qué es lo que se estableció que se está desarrollando actividades que la propia legislación en Estados Unidos de organizaciones en el exterior no permite, no traté en ese tema en especial, más bien lo que hicimos fue revisar una, cuál es la visión política sobre México de la región u organicacion de naciones unidas y los principales temas hoy en el mundo y la segunda lo que es la relación bilateral, en qué estamos de acuerdo Estados Unidos y México”.

Ebrard Casaubond negó que el tema vaya a estar dentro de la agenda acordada en la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos en nuestro país el próximo martes.