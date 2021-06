Asegura Gobierno condiciones óptimas para clases presenciales en junio

Destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador que se mantiene a la baja el número de contagios por COVID-19 en el país y más aún las muertes causadas por este padecimiento.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, aseguró que a pesar que se registró un leve incremento en entidades como Quintana Roo, se avanza la vacunación de las poblaciones en riesgo, teniendo en esta semana el inicio de dosis para personas entre 40 a 49 años.

“Con la pandemia, que afortunadamente ha ido cediendo, hay algunos estados, municipios, en donde ha habido un poco de contagios últimamente, pero ya se está atendiendo. En general en el país hay una disminución de la pandemia y lo más importante de todo, lo que nos da más tranquilidad, es que están bajando los fallecimientos, eso es lo que más, más nos llena de satisfacción”.

El primer mandatario reiteró el llamado urgente a regresar a las aulas debido a que dijo, existen las condiciones para ello aunque eso si recordó, es voluntario.

“Ya es urgente; además, no es obligatorio, para que no vayan a hacernos manifestaciones o sea motivo de protestas o de cuestionamientos en los medios de comunicación, no, es voluntario. Pero que se sepa que la Secretaría de Educación Pública ya permite el reinicio a clases y que va a depender de la comunidad educativa, de las madres, de los padres de familia, de los maestros, de los directivos de las escuelas públicas y de las escuelas privadas”.

Ante señalamiento de expertos que analizan el riesgo de algún posible repunte de contagios, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que son óptimas las condiciones para que los niños retornen a las aulas pues comentó que el desarrollo emocional de ellos está en riesgo.

“No debe dejarse de ver que una cosa es la decisión al inicio de la epidemia y otra cosa es 14 meses después, la misma situación abrir las escuelas o mantenerlas abiertas tiene un significado radicalmente distinto cuando estamos 14 meses después de que fueron cerradas. En este momento, después de estos 14 meses y después de casi 20 semanas de reducción, de tener la mitad del territorio nacional en semáforo verde, la otra mitad en semáforo amarillo, excepto una entidad federativa, Quintana Roo, vemos que las condiciones son las óptimas para poder dar este paso”.

El funcionario recordó que existen medidas si se registran casos de COVID-19 en colegios.

“¿Puede haber casos en las escuelas cuando se abran? Definitivamente puede haber casos, pero para eso están previstos los mecanismos de respuesta… Se hacen en caso de que hubiera un caso, por ejemplo, de enfermedad COVID en una escuela, se activan los mecanismos de notificación inmediata, de estudios de casos y contactos, y se hacen las intervenciones no solamente de mitigación en el conjunto de la escuela, sino de contención… si en determinado momento en una escuela apareciera un caso, que rápidamente se estudien a los contactos, afortunadamente las personas adultas ya tendrían un riesgo bajo, muy bajo de enfermedad, precisamente porque las hemos vacunado ¿Niñas y niños, adolescentes podrían contagiarse? Sí, sí podrían, pero tenemos la tranquilidad de que la evidencia científica documentada en México y en el mundo a lo largo de la epidemia muestra que la probabilidad de enfermedad de consideración, de enfermedad grave, es muy baja comparado con las personas adultas”.

La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, destacó que las clases presenciales da otro tipo de expectativas de la vida a los niños insustituibles, y subrayó que el regreso es voluntario y permitirá tener un diagnóstico de cómo se encuentran las escuelas después de las medidas por la pandemia.

“Nos puede servir precisamente para una evaluación diagnóstica, no solamente de nuestros niños, sino también de ver cómo están nuestras instituciones educativas. Ahorita que han ido padres de familia, a través de la instalación del comité precisamente, que es el primer paso que se tiene que hacer la instalación -o reinstalación, porque ya existía- del comité, al momento que llegan los padres de familia y los maestros, pues perciben las necesidades que hay en cuanto, por ejemplo, la limpieza o en cuanto a falta de agua o en la cuestión de jabón o en cómo van a acomodar las bancas, porque hay escuelas en donde tienen precisamente 50 butacas y que ahorita con la sana distancia tenemos que… Bueno ¿qué les puedo decir a los maestros?”.

Por cierto que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, mencionó que al cierre de junio México alcanzará 65 millones de vacunas recibidas en el país, 40 el día de hoy y en este escenario comentó que México ya se encuentra en el lugar nueve a nivel mundial en aplicación de dosis a su población.