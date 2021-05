Próxima semana inicia vacunación a personas de 40 a 49 años en CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la próxima semana iniciará la vacunación a personas de 40 a 49 años, y agregó que este sábado se darán a conocer las alcaldías que iniciarán con este proceso.

A través de un video en su cuenta de Twitter, la mandataria local hizo un llamado a los jóvenes de este rango de edad a registrarse para recibir la vacuna antiCOVID.

#MensajeImportante:

Continuamos en Semáforo Amarillo y siguen bajando las hospitalizaciones. La próxima semana inicia la vacunación para personas de 40 a 49 años. Los invito a registrarse en https://t.co/1GiiAMBoqc pic.twitter.com/Ec5fFaDtfx — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 28, 2021

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la meta es vacunar a más de 11 millones de personas de 40 años y más, a escala nacional. A la vez que se concluirá la inmunización de los mayores de 50 años.

Por otra parte, este sábado 29 de mayo será vacunada contra COVID-19, la jefa del ejecutivo local en la sede habilitada en la prepa 5 de la UNAM, en la alcaldía Tlalpan.

La mandataria capitalina confirmó su cita y presumió que el sistema de notificación vía SMS si sirve.

Sin embargo, no reveló la hora en que acudirá, a fin de evitar que en el lugar se concentren los representantes de los medios de comunicación.

“Sí, por ahí está –sí funciona el sistema de Clark–, aquí me llegó mi SMS, aquí está, dice: “Hola, Claudia Sheinbaum Pardo, te escribimos del Gobierno de la Ciudad de México para confirmar tu cita de vacunación contra COVID-19, Módulo Escuela Nacional Preparatoria Número 5”, no les digo la hora porque no quiere que haya muchos fotógrafos ahí, “... consulta la ubicación en el módulo que viene, te asignaremos una hora de cita para agilizar el proceso, no llegues antes de la hora…”, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está mi mensaje SMS”.