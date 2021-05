Majadera, grosera y mentirosa: AMLO sobre portada The Economist

Como majadera, grosera y mentirosa calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la portada de la revista The Economist que lo señala como un “falso mesías” y advirtió que es un peligro para la democracia mexicana, al intervenir en los próximos comicios.

En la mañanera el Primer Mandatario consideró como algo normal pues afirmó que es un medio molesto porque no se mantuvo el modelo neoliberal del que era beneficiado.

“Grosera, majadera, desde luego mentirosa llamándole falso mesías, se acuerdan aquello del mesías tropical pues es lo mismo y todavía con falta de ética llaman a los mexicanos a que no voten, por lo que nosotros podemos representar, cómo una revista extranjera? Es como si yo voy a Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo Corbyn”.

Insistió que este medio se dedicaba a aplaudir en otras administraciones porque estaba a favor de la privatización en nuestro país. Así mismo refirió que en la política y en el periodismo se puede hacer de todo pero no el ridículo al que dijo, cayó la portada de The Economist a la que incluso señaló parece un pasquín.

“Es ridículo, en el periodismo y en la política se puede hacer todo pero procurar no hacer el ridículo o sea, imagínense una portada como si fuese un cartel, una propaganda muy ramplona de pasquín, eso no les ayuda, si de por si los medios de información están atravesando por una severa crisis de credibilidad... pero si no cambian su política editorial y no actúan con ética no la van a leer ni en Londres”.