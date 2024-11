Activista comienza huelga de hambre frente a la Cámara de Diputados

Este martes la activista defensora de los derechos de los trabajadores, María Luisa Luévano, estalló una huelga de hambre frente a la Cámara de Diputados para exigir que se lleve a votación de inmediato la reforma al artículo 123 constitucional que reduce la semana laboral de 48 a 40 horas.

En una pequeña carpa y con carteles que dicen “Yo en huelga de hambre por la semana de 40 horas”, la activista de Veracruz comenzó este ayuno de protesta porque se mandó a la congeladora la iniciativa que presentó en el 2022 la entonces diputada de Morena, Susana Prieto Terrazas, y que fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero ya no avanzó esta propuesta para disminuir las horas laborales de los trabajadores del país.

“La huelga de hambre la estamos haciendo como un medio de protesta para solicitar una fecha de la votación del Dictamen que la licenciada Susana presentó como iniciativa en 2022 y pues prácticamente la única solicitud de esta huelga o el requisito mínimo para levantar la huelga es que se asigne una fecha para la votación de ese dictamen. Me he hecho exámenes previos antes de comenzar la huelga y me han indicado que estoy saludable, entonces, hasta donde yo aguante voy a estar aquí”.

Malú Luévano dijo que esperará a que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja y líder de la mayoría morenista, Ricardo Monreal se digne a salir a dialogar con ella para exponerle su demanda y poder levantar la huelga de hambre.

Por su parte, el también diputado de Morena y líder sindical, Pedro Haces, aseguró que impulsará la aprobación de una reforma que contemple disminuir la semana laboral a 40 horas, pero que sea flexible, es decir, que también permite la posibilidad de que los trabajadores puedan trabajar uno de los dos días de descanso si así se lo permite su salud y deseos de ganar horas extras.

“Vamos a impulsar la Semana de 40 horas, y yo subiré a tribuna a impulsar las 40 horas, pero también hay que dejar esa venta, que quien quiera trabajar pues que lo pueda hacer si tiene todavía la capacidad pues porque no vas a trabajar para que tu familia viva mejor, entonces sí voy a impulsar lo de las 40 horas dejando esa ventana para que la gente trabaje si lo quiere hacer”

Por lo pronto, la activista María Luisa Luevano manifestó estar poco confiada en lo que dice ese líder sindical y que está dispuesta a permanecer en ayuno de protesta por más de 50 días, es decir, hasta que Ricardo Monreal o algún otro legislador salga a platicar con ella y atender su demanda.

