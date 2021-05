Disminuye 2.6% los delitos del fuero federal

De enero a abril del 2021, los delitos del fuero federal reportaron una disminución del 2.6% en comparación al año pasado, así lo dio a conocer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

En la mañanera, destacó que el homicidio, reporta una baja del 4% en el mismo periodo de acuerdo al informe de seguridad presentado en Palacio Nacional, destacó que son seis las entidades que concentran más del 50% de este agravio.

"En el primer cuatrimestre de 2021 se presentaron cuatro por ciento menos homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior. Como podemos ver en la gráfica, estos resultados demuestran que durante la actual administración se ha contenido la tendencia al alza del homicidio doloso. Y como se observa en la lámina siguiente, 50.6 por ciento del homicidio doloso se concentra en las entidades de Guanajuato, Baja California, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Chihuahua".

En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que la concentración tiene relación con la presencia del crimen organizado, aunque dijo, Durango y Sinaloa son las excepciones donde se tiene alta incidencia delincuencial de carteles pero no aumentos en homicidios.

"Seis estados: Guanajuato, Baja California, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Chihuahua, y está asociado con la delincuencia organizada. Hay casos donde no necesariamente es así, que hay delincuencia organizada y hay pocos homicidios aún con la presencia de la delincuencia organizada. En Durango hay delincuencia organizada, Sinaloa, o sea, hay excepciones a la regla. Sinaloa".

Afirmó que ha sido la movilidad social lo que ha permitido las reducciones de los distintos delitos de fuero común.

"Nos está ayudando mucho toda la política social, eso es el sustento, el atender las causas, el no darles la espalda a los jóvenes, el que haya empleos, el que haya bienestar, el que haya esperanza, que no haya desencanto, que no haya frustración, que todos los mexicanos tengamos la convicción, la certeza de que podemos salir adelante, el que haya de nuevo en México movilidad social, que el hijo del campesino, del obrero, del comerciante, del maestro, puedan con el estudio, con el trabajo, ascender en la escala social. Eso es movilidad social".

Mientras tanto Rosa Icela Rodríguez comentó que se han dado golpes importantes a la delincuencia organizada como el bloqueo de más de 37 mil cuentas.

"La buena coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera ha permitido el bloqueo de 37 mil 164 cuentas con 14 mil 486 millones de pesos que dejaron de estar en manos del crimen. Más del 92 por ciento de estos avances se dieron en el actual gobierno.

En materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia, acciones ordenadas también por el presidente de México, se logró un ahorro anual en el gasto en penales federales que cuentan con un contrato de prestación de servicios de dos mil 300 millones, más actualizaciones e impuestos, lo que sumará más de 10 mil millones de pesos al final de esta administración".

En reporte a feminicidios, destacó una reducción de 98 delitos el mes pasado a 77 en el mes de abril, lo que significa la disminución de 21.4% además de 0.3 en el último cuatrimestre respecto al año pasado.

También los delitos de robos, registraron reducciones de más del 10%, respecto al 2019, afirmando que ello se ha mantenido desde antes de la pandemia, también los delitos de secuestro van a la baja con 65% menos que al inicio de la administración en 2018.