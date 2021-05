Al afirmar que los compromisos se cumplen, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no tiene interés de reelegirse como jefe del Ejecutivo Federal de México.

Durante la mañanera, el primer mandatario descartó, sin embargo, la posibilidad de firmar un convenio de no ampliación de mandato para evitar que se repitan situaciones, como la ampliación del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aunque destacó, aún le faltan seis años de gobierno.

"No va a haber reelección, si eso es también. Lo que les preocupa, me quedan todavía seis años porque formalmente me quedan tres pero como trabajo al doble son seis, ósea vamos a seguir transformando al país, ya sentamos las bases y lo hemos logrado sin violencia. Han habido tres transformaciones en la historia de nuestro país, la Independencia, la Reforma y la Revolución, y nosotros estamos llegando a cabo la cuarta transformación y es una transformación muy profunda".

Recordó que será en marzo del 2023 cuando se haga una consulta ciudadana para cuestionarle si desea que continúe el presidente o renuncie.

"No, es mi palabra y los compromisos se cumplen, pero ya sabes que son seis años que me faltan, porque formalmente me faltan tres pero voy a trabajar 16 horas diarias como lo vengo haciendo y esto me ayuda a tener más tiempo, ah, también aclarando, si el pueblo quiere porque si el pueblo dice no, una de las reformas constitucionales que se llevaron a cabo fue la revocación de mandato".

Fue en 2019 cuando el jefe del Ejecutivo Federal, firmó ante notario público el compromiso de no reelección.