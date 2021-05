El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió este domingo el rompeolas que se construye en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca.

Luego de concluir su gira de supervisión por las refinerías de Tabasco, Veracruz y Oaxaca, el primer mandatario acudió al puerto de Salina Cruz, Oaxaca donde a través de un mensaje video grabado y difundido a través de sus redes sociales explicó que el rompeolas se construye en 20 por ciento con enormes grúas mientras que el 80 por ciento del trabajo restante se hace “acarreando” las piedras.

El rompeolas del puerto de Salina Cruz tendrá 120 metros de ancho por 20 metros de superficie y se terminará de construir a más tardar a finales de 2022 con una inversión de 4 mil 600 millones de pesos, detalló López Obrador.

“Es una inversión de 4 mil 600 millones de pesos no crédito, presupuesto ya no sea usan los Pidiriegas todo eso que resulta oneroso porque hay que pagar mucho por financiamiento ¿cómo obtenemos dinero? del presupuesto y no se recurre a financiamiento porque no hay corrupción ahí está la clave de todo y porque estamos ahorrando no hay lujos en el gobierno, antes era un gobierno rico con pueblo pobre, el gobierno estaba ensimismado no se atendía al desarrollo del país no se volteaba a ver a la gente”, enfatizó el Presidente de México.

El jefe del Ejecutivo Federal destacó que obras como el rompeolas significan empleo, bienestar y desarrollo para México.

“Esto lo soñó Juárez y lo convirtió en realidad Porfirio Díaz porque él hizo este puerto de Salina Cruz; hizo también el tren del Istmo, el puerto de Coatzacoalcos, el Puerto de Veracruz tenía Porfirio un constructor favorito un inglés Pearson que era el que recibía todas las obras era al que le tenía mucha confianza y cumplía Pearson era también dueño de la Compañía Petrolera “El Águila” que fue la que hizo la primera refinería, expuso el Primer Mandatario.

El presidente López Obrador destacó la construcción de rompeolas y la rehabilitación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos para unir al Océano Pacífico con el Atlántico y abonar al intercambio comercial.

“Estamos impulsando el desarrollo, 10 parques industriales en el Corredor del Istmo para que haya trabajo, progreso con justicia, porque esto significan empleos y bienestar para la gente.”

“Y algo que quiero aclarar no se va a concesionar a particulares y mucho menos a extranjeros es un asunto de soberanía esto lo va a manejar el Estado mexicano y lo va a cuidar la Secretaría de Marina es a la que le vamos a dejar encomendadas todas estas obras cuando las terminemos por el bien y por el progreso de nuestro país”, finalizó.

