Ninguno de los usuarios de WhatsApp perderá la funcionalidad de su cuenta si no aceptan su nueva política de privacidad, afirmó la empresa de mensajería instantánea más usada del mundo, luego de que a partir del 15 de mayo tendrá cambios en las actualizaciones de sus términos y condiciones.

Cabe recordar que la aplicación de mensajería, propiedad de Facebook, había estipulado que los usuarios que no aceptaran su nueva política de privacidad perderían la funcionalidad de su cuenta, y ya que no podrían leer o enviar mensajes desde la app.

Desde que fue anunciada esa nueva actualización, suscito dudas y desinformación entre los usuarios de WhatsApp, sobre el acceso por parte de Facebook a datos personales, de contactos, o sobre las conversaciones que se mantienen.

Facebook y su filial de mensajería han intentado desmentir que con las nuevas normas vayan a acceder a contenido de mensajes o llamadas, a las listas de contactos o grupos, así como de la geolocalización compartida.

Sin embargo, pese a insistir de que no limitará las funcionalidades de la aplicación, WhatsApp enviará "recordatorios persistentes" después del 15 de may, a todas las personas que no hayan aceptado sus nuevos términos.