No va a haber impunidad en el caso del menor abusado sexualmente por el diputado Saúl Huerta, aseguró la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Dijo que la Fiscalía está trabajando con mucha dedicación en este caso. Tan es así, aseguró, que la Fiscalía está actuando para que el acusado reciba una sanción penal.

Descartó que haya habido influyentismo por parte del legislador para dejarlo ir una vez que ya estaba en el Ministerio Público. “No hubo influyentismo, tan es así, que estaba detenido hasta que no llegó el abogado de la Cámara de Diputados a presentar que tenía fuero”.

Sobre las irregularidades en las que incurrió la Fiscalía en este caso, al no querer hacer una prueba genética del semen que hay en la ropa interior del menor o de que se no le abriera una carpeta de investigación sino hasta que llegó su abogada, afirmó no estar de acuerdo.

“No estoy de acuerdo, pues la Fiscalía está actuando conforme a derecho y está actuando para defender al adolescente de 15 años”.

Sobre la posibilidad de que la familia cuente con seguridad ya que han recibido amenazas, dijo que “se acerquen con la Fiscalía” que ahí se tienen todos los protocolos al respecto.