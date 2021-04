Alerta AMDA sobre fraudes con unidades automotrices rezagadas

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, alertó a la población sobre la utilización de portales fraudulentos, que en un aparente remate de unidades rezagadas, están defraudando a la población.

Guillermo Rosales, director general adjunto de este organismo, señaló que se han identificado portales o publicidad engañosa, que busca confundir a los consumidores, ya que afirmó, no hay remate de unidades.

“No hay un problema generalizado de altos inventarios en estos momentos en las redes de distribuidores, mucho menos el que haya una oferta masiva de oportunidades de vehículos modelo 2020 o anteriores... A ser muy cuidadosos en la utilización de portales de internet, muchos de ellos falsos, que ofertan subastas por ejemplo utilizando la imagen, la mascarilla de compañías automotrices o de grandes corporaciones... simulan ofrecer a través de ellas inventario de vehículos usados, pero son verdaderamente prácticas de fraude”, alertó el directivo de la AMDA.

Guillermo Rosales reiteró que hay que tener mucho cuidado al utilizar portales electrónicos, ya que añadió que incluso en portales serios, aparece la publicidad engañosa, en donde se ofertan supuestos vehículos en la región donde está siendo visto el portal, es otro gancho de fraude, muy común a raíz de la utilización de los medios electrónicos en medio de la pandemia.

“Creo que toda esta pandemia, como ya lo apuntamos en nuestro largo recorrido este año, ha incrementado la utilización del comercio electrónico, ha mejorado los procesos tanto de los vendedores, pero también es necesario que como consumidores estemos mucho más alertas, estemos con una mayor calificación como comprador y por supuesto, sin desdeño de la obligación que tienen los fabricantes de vehículos, sus redes de distribuidores para ofrecer transacciones seguras a través de los medios de comunicación a distancia”, señaló el director general adjunto de la AMDA.

En conferencia de prensa, el presidente de la Industria Nacional de Autopartes, Oscar Albin, reconoció que el cierre de ductos de gas en el Sur de Texas, afectó a las empresas fabricantes de resinas y plásticos automotrices de nuestro país y aunque el problema duró apenas un par de semanas, la reapertura tuvo que ser gradual para verificar la seguridad de los ductos, situación que afectó los inventarios.

Por otra parte, la crisis de semiconductores continúa por entre otros, por las afectaciones dejadas por la pandemia pero también por problemas geopolíticos, el presidente de la INA, señaló que es poco probable que nuestro país, se pueda convertir en un polo de producción de estos, ya que no somos competitivos.

“Esta parte del semiconductor México no compite, no compite porque no tenemos una política fiscal atractiva para ser alta inversión y tener una deducibilidad atractiva para esas máquinas y por otro lado el costo de energía eléctrica en México, tampoco compite con el de nuestro vecino del norte, en esta primera fase de la manufactura, Estados Unidos o Canadá, pueden ser mejores opciones para competir desde un bloque con Asia”, lamento el presidente de la Industria de Autopartes.

Donde nuestro país, si tiene oportunidad, señaló, es en la programación y ensamble de los semiconductores y reconoció que aunque pocas, hay empresas que ya lo están haciendo en nuestra nación.